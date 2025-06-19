اليوم العالمي لفقر الدم المنجلي، 6 أعراض للإصابة بالمرض

تحيي منظمة الصحة العالمية اليوم 19 يونيو اليوم العالمي لفقر الدم المنجلي، للتوعية بالمرض وخطورته وأهم أعراضه.

اليوم العالمي لفقر الدم المنجلي



مرض فقر الدم المنجلي هو مرض وراثي يصيب خلايا الدم الحمراء والذي يسبب تغير في شكل خلايا الدم الحمراء وتصبح على شكل منجل بدلا من شكلها الدائري الطبيعي.

وقالت هيئة الدواء المصرية إن مرض فقر الدم يسبب تلف الخلايا بسرعة ويمكن أن يؤدي إلى انسداد الأوعية الدموية والتي يمكن أن تسبب ألما ومضاعفات.



وأوضحت هيئة الدواء المصرية ان أعراض فقر الدم المنجلي تظهر عادةً في عمر الـ 6 شهور وتختلف من مريض لآخر.



وسلطت هيئة الدواء المصرية الضوء على أعراض هذا المرض المزمن الذي يعاني منه ملايين الأشخاص حول العالم، مؤكدة أهمية التوعية والتشخيص المبكر للحد من مضاعفاته.

ما هو فقر الدم المنجلي؟

فقر الدم المنجلي هو اضطراب وراثي في خلايا الدم الحمراء، يؤدي إلى تغير شكلها إلى هيئة منجلية (هلالية) مما يؤثر على قدرتها على نقل الأكسجين بكفاءة، ويتسبب في انسداد الأوعية الدموية وحدوث مضاعفات خطيرة.

أعراض فقر الدم المنجلي

أكدت هيئة الدواء المصرية أن أعراض هذا المرض تشمل

١- نوبات من الألم في أماكن مختلفة من الجسم، وهي من أكثر الأعراض شيوعًا وتتفاوت شدتها.

٢- تأخر في النمو لدى الأطفال نتيجة انخفاض الأوكسجين المغذي للخلايا.

٣- الإحساس الدائم بالتعب والإرهاق نتيجة فقر الدم المزمن (الأنيميا).

٤- مشاكل في النظر نتيجة انسداد الأوعية الدقيقة في العين.

٥- تورم في اليدين والقدمين، خاصة لدى الأطفال الصغار.

٦- اليرقان، الذي يظهر في اصفرار الجلد وبياض العينين نتيجة تكسر خلايا الدم الحمراء بسرعة.

ودعت هيئة الدواء المصرية إلى تعزيز التوعية بهذا المرض، وتحفيز الأسر على إجراء الفحوصات الجينية، خاصة في حال وجود تاريخ عائلي للإصابة.

كما أكدت الهيئة أن الكشف المبكر والرعاية المستمرة يمكن أن تقلل من حدة الأعراض وتمنح المرضى فرصة لحياة أفضل.

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