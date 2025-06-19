هيئة الدواء: 51% من الصيدليات سجلت بمبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن تحقيق تقدم ملحوظ ضمن مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق.

مد فترة التسجيل بالمبادرة حتى ٣٠ يوليو المقبل

وقد قررت الهيئة مد فترة التسجيل بالمبادرة حتى ٣٠ يوليو المقبل، وذلك في إطار جهودها المستمرة لضمان سلامة وصحة المستهلكين، حيث أسفرت تلك الجهود عن تسجيل 51.4% من المؤسسات الصيدلية على الرابط الإلكتروني المخصص لتسجيل الصيدليات للعبوات الدوائية منتهية الصلاحية، مما أسفر عن تسجيل 14,307,831 كإجمالي عدد الوحدات التي تم تسجيلها من الأدوية المنتهية الصلاحية.

محافظة الوادي الجديد في صدارة المحافظات

وجاءت محافظة الوادي الجديد في صدارة المحافظات من حيث نسبة التسجيل بنسبة ٩٦.٥٪؜ من عدد الصيدليات بالمحافظة، تليها السويس في المركز الثاني بنسبة ٨٦.٢٪؜، ثم سوهاج بنسبة ٨٣.٤ ٪؜، ثم دمياط بنسبة ٨١.٦ ٪؜، ثم الشرقية بنسبة ٧٢ ٪؜، ثم المنيا بنسبة ٧١.٧ ٪؜.

وجاءت بني سويف في المركز السابع بنسبة ٦٦.١ ٪؜ من إجمالى صيدليات المحافظة، تليها المنوفية بنسبة ٦٤.٨ ٪؜، وبورسعيد بنسبة ٦٣.٤٪؜، وتليها مطروح بنسبة ٦٢ ٪؜، فأسوان بنسبة ٥٧.٤ ٪؜، ثم الأقصر بنسبة ٥٧.٣٪؜، وشمال سيناء بنسبة ٥٦.٩ ٪؜، فالإسكندرية بنسبة ٥٤.٨٪؜، ثم الغربية بنسبة ٥٣.٦٪؜.

وجاءت في المركز الـ ١٦ الإسماعيلية بنسبة ٤٦.٧ ٪؜، وقنا بنسبة ٤٦.٥٪؜، ثم أسيوط بنسبة ٤٥.٢٪؜، والقليوبية بنسبة ٤٤.١٪؜، والفيوم ٤٣.٤٪؜، والقاهرة ٤٣.١٪؜، والبحر الأحمر ٤٢.٢٪؜، والدقهلية ٤٢.١٪؜، ثم كفر الشيخ ٤٠.٢ ٪؜، والبحيرة ٣٩.٤ ٪؜،والجيزة ٣٨.٢٪؜، وأخيرًا جنوب سيناء بنسبة ٢٨.٦ ٪؜

وتؤكد الهيئة أنه يمكن الإطلاع على الدليل التنظيمي الموضح بالرابط أدناه والذي يوضح المراحل والخطوات التنفيذية لمبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية بدءًا من الإبلاغ من المصنعين والموزعين والصيدليات وحتى التخلص الآمن من الأدوية وفقًا للمعايير البيئية والصحية

وتأتي هذه الخطوة فى إطار المرحلة الحالية الخاصة بتسجيل الصيدليات للوحدات المنتهية الصلاحية من الأدوية والمقرر انتهائها في 30 يوليو 2025، والتي ستبدأ بعدها فترة 3 أشهر للانتهاء من سحب الموزعين لكافة الوحدات التى تم تسجيلها من الصيدليات.

وتعد المبادرة أحد أوجه الشراكة بين كافة الاطراف بالسوق الدوائي من المصنعين والموزعين والصيدليات لضمان التخلص من كافة الأدوية المنتهية الصلاحية بدأت بالمرحلة الحالية الخاصة بالتسجيل على الرابط ويليها المرحلة الخاصة بالسحب لمدة 3 أشهر لسحب الوحدات من خلال الموزعين والشركات.

كما تم تشكيل لجنة مركزية للإشراف علي المبادرة برئاسة هيئة الدواء وممثلين عن نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الأدوية، والغرفة التجارية، لمتابعة التنفيذ وتذليل كافة العقبات، إلى جانب تشكيل لجان متابعة فرعية في كافة محافظات الجمهورية من فروع الهيئة بالمحافظة وممثلين من كافة الأطراف المشاركة، تختص بمتابعة تنفيذ المبادرة حرصًا علي أعلى معدلات التسجيل والرصد لكافة العبوات الدوائية منتهية الصلاحية فى المرحلة الحالية.



والجدير بالذكر أن هيئة الدواء قد قامت بمد فترة التسجيل على الرابط الخاص بالمبادرة إلى 30 يوليو المقبل كموعد نهائى للتسجيل الصيدليات للوحدات منتهية الصلاحية، ويعقبها استمرار عمل اللجان المركزية والفرعية فى المرحلة المقبلة لمدة 3 أشهر حتى 30 أكتوبر، لمتابعة كافة الموزعين والشركات بالسوق الدوائى فى تنفيذ إجراءات سحب الوحدات منتهية الصلاحية التي تم تسجيلها.

وفي سبيل مشاركة كافة المؤسسات الصيدلية في المبادرة يتم تقديم تقرير مفصل حال امتناع المؤسسة الصيدلية عن تسجيل الوحدات المنتهية الصلاحية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيالها، كما يمكن الإبلاغ عن المؤسسات المخالفة من خلال اللينك التالي



وناشدت هيئة الدواء المصرية جميع الصيدليات بالمحافظات تسجيل البيانات اللازمة على الرابط الإلكتروني المخصص للمبادرة وفقا للبرنامج الزمني المتفق عليه.

وأكدت هيئة الدواء المصرية استمرار لجان المراقبة بإشراف هيئة الدواء وبالتنسيق مع الجهات المختصة حتى انتهاء مبادرة سحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية من كافة المؤسسات الصيدليات.

يأتي ذلك في إطار متابعة قرار هيئة الدواء المصرية رقم 47 لسنة 2025، وانطلاقا من الاختصاصات الرقابية والتنظيمية لهيئة الدواء المصرية؛ حيث تهدف مبادرة التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية إلى تنظيم عملية سحب المنتجات الدوائية من الأسواق بشكل آمن وفعال، مع التركيز على حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة نتيجة استخدام الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية، وتأتي هذه الخطوة بالشراكة مع المصنعين والموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الشامل للمبادرة بإشراف ومتابعة دقيقة من هيئة الدواء المصرية.

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