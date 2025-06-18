هيئة الدواء المصرية تحذر من استخدام المسكنات بكثرة لهذه الفئات

أصدرت هيئة الدواء المصرية تحذيرا هاما بشأن استخدام مثبطات إنزيم COX-2 الانتقائية، والتي تستخدم عادة كأدوية مضادة للالتهاب ومسكنة للآلام.

وأكدت الهيئة أن هذه الأدوية لا يجب استخدامها في عدة حالات صحية محددة، لما لها من مخاطر محتملة قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

الحالات التي يمنع فيها استخدام مثبطات COX-2

أكدت هيئة الدواء المصرية أن الحالات التي يمنع فيها استخدام مثبطات COX-2 تشمل:

1. وجود تاريخ مرضي لسكتة دماغية

الأشخاص الذين سبق لهم الإصابة بسكتة دماغية معرضون بشكل أكبر لتكرار الحالة عند تناول هذه الأدوية.



2. الخضوع لعملية قلب مفتوح أو متوقع إجراؤها

الاستخدام في هذه الحالة قد يؤدي إلى مضاعفات قلبية خطيرة.



3. قبل أي جراحة بسبب خطر حدوث نزيف حاد

كون هذه الأدوية تؤثر على الصفائح الدموية، فإنها قد تزيد من خطر النزيف خلال أو بعد العمليات الجراحية.



4. وجود مشكلات شديدة في الكلى أو فشل كلوي

هذه الأدوية قد تزيد من تدهور وظائف الكلى خاصةً لدى مرضى القصور الكلوي.



5. إذا حدثت ردود فعل تحسسية شديدة من الأسبرين أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية: كالحكة، الطفح الجلدي، أو ضيق التنفس.



6. الأطفال أقل من سنتين

لم يتم التأكد من مأمونية هذه الأدوية في هذه الفئة العمرية، وقد تسبب مضاعفات صحية خطيرة.



7. وجود نزيف نشط في المعدة أو الأمعاء

حيث إن مثبطات COX-2 قد تؤدي إلى تفاقم النزيف أو تأخر الشفاء.



8. إذا كان يوجد تاريخ مرضي بنزيف في المعدة أو قرح بسبب تناول أدوية مثل كيتورولاك أو ديكلوفيناك

لأن هذه الأدوية تزيد من خطر تكرار النزيف والقرح.

وجهت هيئة الدواء المصرية مجموعة من التوصيات منها:

التشاور مع الطبيب قبل استخدام أي نوع من مثبطات COX-2.

ضرورة إبلاغ الطبيب بأي تاريخ مرضي قد يتعارض مع استخدام هذه الأدوية.

تجنب الاستخدام العشوائي أو دون وصفة طبية.



يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لحماية صحة المواطنين وضمان الاستخدام الآمن للعلاجات الدوائية.

خطورة الإفراط في تناول المسكنات

ويقبل الكثير من الناس على استخدام الأدوية المسكنة لتخفيف الألم بشكل يومي، سواء للصداع أو آلام المفاصل أو التشنجات، دون وعي كافي بمخاطر الإفراط في استخدامها.

و التناول العشوائي والمفرط لها يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة قد تصل إلى الفشل الكلوي أو القلبي وحتى الوفاة.

وتتضمن أبرز المخاطر المرتبطة بالإفراط في استخدام المسكنات:

1. تلف الكلى والكبد

المسكنات مثل الباراسيتامول ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية مثل الإيبوبروفين والديكلوفيناك تؤثر بشكل مباشر على وظائف الكلى والكبد.

و الاستخدام المفرط قد يؤدي إلى تسمم الكبد أو الفشل الكلوي المزمن خاصة لدى من يعانون من أمراض مزمنة أو كبار السن.

2. مشاكل في الجهاز الهضمي

الإفراط في تناول المسكنات يسبب قرحة المعدة أو نزيفًا هضميًا، وهو أحد المضاعفات الشائعة التي قد لا تظهر أعراضها إلا في مراحل متقدمة.

3. مشاكل قلبية

بعض أنواع المسكنات مثل مثبطات COX-2 قد تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية، خاصة لدى المرضى المصابين بأمراض مزمنة أو من لديهم تاريخ مرضي في القلب.

4. الإدمان

استخدام المسكنات لفترات طويلة، خاصةً من نوع "أوبيويد" مثل الكوديين أو الترامادول، قد يؤدي إلى الإدمان، ويصاحب ذلك أعراض انسحاب عند التوقف عن استخدامها.

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