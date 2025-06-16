بديهي أن الإعلام في الوزارات والمؤسسات الحكومية في حاجة إلى إعادة النظر إذا أراد المسئولون في تلك الجهات المضي قدمًا نحو الأفضل، لأن هناك سلبيات عديدة تنحصر في عدم الخبرة واحترافها.. والجهل بصناعتها..

نجاح الإعلام في تلك الجهات يتوقف أساسًا على طبيعة الملكات التي تديرها، وقدرتها على إدارة العمل بوعي ودراية ومسئولية ومهنية، واحتراف وقدرة على الانفتاح على وسائل الإعلام بمسمياتها المختلفة لخلق درجة عالية من التفاعل والتعاون.



لكن للأسف، بعض هذه الجهات لا يوجد فيها من أهل الصنعة والخبرة والاختصاص، وبعضهم مجرد دُمى جاءوا بالواسطة والمحسوبية ولا يعرفون واجبات عملهم لأنهم ليسوا من أهل الصنعة، وهو ما يجعلهم مجرد ديكور لا أكثر من ذلك، والمؤسف أنهم يتمتعون بالحصانة لعدم المساس بهم لا من قريب ولا بعيد، والخاسر من وجودهم هو المكان الذي ينتمون إليه.

الإعلام في الوزارات والمؤسسات الحكومية دوره الأساسي هو نقل الخبر الذي يحظى بالاهتمام، وأصبح صناعة مميزة لها سماتها الخاصة، وهذه الصناعة الصحفية دخلت وتفاعلت فيها عوامل أسهمت في تطور أساليبها ووسائلها وطرائق إيصالها إلى الجمهور.

مسئولية الإعلام ليست منصبًا أو موقعًا تشريفيًا يتسابق إليه متعطشو المناصب والمرضى النفسيون، إنما هو رسالة إنسانية وتشريع لبيان الحق.. وما يثير الدهشة والخجل معًا أن يتعامل بعض المحسوبين على الإعلام بأنه تسابق إفشال وليس تسابق نجاح، لأن الفاشل إعلاميًا يلجأ لمخططات شيطانية من أجل إحباط الناجح إعلاميًا وجعله فاشلًا مثله، دون أن يدرك المسئولون تداعيات هذا الفشل على الوزارات والمؤسسات الحكومية.



لأن الإعلام في تلك الجهات بمثابة الجسور التي تنقل الأخبار والأنشطة والفعاليات أو البيانات أو ما يخطط له المسئولون فيها للمصلحة العامة، ولكن ما تم رصده هو وجود فجوة تزداد اتساعًا بين تلك الجهات الحكومية ووسائل الإعلام، وهو ما يندى له الجبين.



على العموم، لا الوقت ولا المكان يتحمل وجود مثل هذه الوجوه والنماذج الفاشلة التي تفتقد أدوات الإعلام إذا أردنا النجاح، لأن استمرار وجودها ينذر بفشل المنظومة الإعلامية بالكامل في تلك الجهات، وهو الخطر القادم.

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