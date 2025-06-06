القانون الدولي تحت الأقدام في فلسطين!

مر أكثر من 600 يوم على حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقى التى يرتكبها العدو الصهيونى تجاه الفلسطينيين الأبرياء، وقتل الأطفال والنساء والشيوخ والشباب بكل أنواع السلاح الفتاك، أمام أعين العالم الذى يقف مكتوفى الأيدى أمام المذابح التى ترتكب ومشاهد جرائم الحرب والابادة الجماعية ضاربين بكل القوانين الدولية والأممية عرض الحائط..

الفلسطينيون يتساقطون الواحد تلو الآخر على مدار الساعة، وما زالت هناك أبواق تتحدث حول ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية دون إدانة واضحة وصريحة لجرائم الصهاينة والسياسة الممنهجة التى تتبعها باستخدام الغذاء سلاح حرب ضد المدنيين العزل..

العالم لم يقم بما يكفى لحماية المستشفيات فى قطاع غزة بل أيضا تجاهل كامل الحياة البشرية في القطاع من جرائم الحرب التى ترتكب ضد المدنيين، الذين من المفترض حمايتهم وعلى الجانب الآخر يقوم الصهاينة بإنشاء 22 بؤرة جديدة في الضفة الغربية وتحويلها إلى مستوطنات لتثبيت التمدد الاستيطانى وفرض واقع جديد لا يمكن تغييره، متجاوزين بكثير القانون الدولى ووضعه تحت الأقدام في الأرض المحتلة..

ها هم الصهاينة يعيثون في أرض الزيتون فسادا بحجة الدفاع عن النفس، بعد اللطمة التى تم صفعها على وجوههم في طوفان الأقصى التى يحتسبها الصهاينة وصمة عار سجلها التاريخ، ومنذ ذلك التاريخ السابع من أكتوبر 2023 ونتنياهو ما زال مصرا على تحقيق النصر في الحرب بالقضاء على المقاومة وتحرير الأسرى الصهاينة، وهو ما لم يتحقق رغم طول المدة وما تم تحريره جاء بالطرق الدبلوماسية وليس بجرائم الحرب التى يرتكبها الصهاينة..

نحن أمام مشهد حزين في العصر الحديث قتل أبرياء بأيدى الصهاينة وسلاح وحماية غربية من دولة كانت تدعى أنها تحمى حقوق الإنسان وهى أبعد بكثير عنه..

فلسطين حرة ولم يستطع العدو الصهيونى القضاء عليها أو طمس هويتها العربية، وسيظل التاريخ يذكر هذه الجريمة الشنعاء للصهاينة وصبر الأبرياء على جرائم الحرب والإبادة الجماعية، ومواقف دول العالم المخزية تجاه جرائم نتنياهو وحلفائه.

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