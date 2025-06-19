الشباب والرياضة تُعلن النتيجة النهائية لانتخابات برلمان طلائع مصر الإلكترونية

نفذت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الأزهر الشريف، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهيئة النيابة الإدارية، انتخابات برلمان طلائع مصر 2025 على النظامين "الفردي" و"القائمة"، باستخدام آلية التصويت عن بُعد للمرة الأولى.

65.6% نسبة المشاركة في الإنتخابات بتجربة تصويت عن بُعد

وشهدت التجربة إقبالًا كبيرًا من قبل الطلائع وأسرهم، حيث بلغ عدد المشاركين في التصويت 33,965 من إجمالي 51,755 ناخبًا، بنسبة مشاركة بلغت 65.6%، ما يعكس وعيًا متزايدًا لدى النشء بأهمية المشاركة في الحياة العامة، وترسيخًا لقيم المواطنة والديمقراطية، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ـ الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب.

وفي إطار الطعون المقدمة، تم الإنتهاء من عملية إعادة الانتخابات لبرلمان طلائع مصر (الدائرة الثانية فردي/ بمحافظة بني سويف)، وذلك بتاريخ 18 يونيو.

وتم إعلان النتيجة النهائية علي مستوي الجمهورية بعد مراجعتها من قبل اللجنة القانونية برئاسة المستشار طارق أبو زيد، وعضوية السادة المستشارين من هيئة النيابة الإدارية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن هذه التجربة تُعد خطوة مهمة نحو تعزيز مشاركة النشء في الحياة السياسية بشكل مبكر، مشيرًا إلى أن استخدام التكنولوجيا في التصويت عن بُعد يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي، ويعزز من فرص إشراك الطلائع في ممارسة ديمقراطية حقيقية تحاكي الواقع البرلماني.

وأضاف "صبحي" أن وزارة الشباب مستمرة في العمل مع كافة الشركاء لبناء جيل واعٍ قادر على التعبير عن رأيه والمشاركة الفعالة في قضايا وطنه، مشيدًا بتعاون كافة الجهات المعنية لإنجاح هذه التجربة غير المسبوقة.

للاطلاع على نتائج انتخابات برلمان طلائع مصر 2025، يرجى زيارة الرابط التالي:

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