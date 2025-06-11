استخدام أسطوانات الإطفاء، تفاصيل الاعتداء على حسام البدري في ليبيا

تعرض حسام البدري المدير الفني لأهلي طرابلس الليبي للاعتداء عقب مباراة الفريق أمام نادي السويحلي في مصراته ضمن منافسات الدوري الليبي.

وأصدر نادي أهلي طرابلس بيانا رسميا يدين الأحداث حيث وقع الحادث من قبل بعض المشجعين المتعصبين.

وجاء نص البيان كالتالي..

الهجوم شمل أفراد البعثة بالكامل، ووصل إلى غرف الملابس، مما اضطر البعض للدفاع عن أنفسهم باستخدام أسطوانات الإطفاء.

حسام البدري: تعرضت لإطلاق نار من قبل

وأعرب الكابتن حسام البدري عن قلقه بشأن مستقبله المهني مع نادي أهلي طرابلس الليبي، في ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي تشهدها ليبيا، مؤكدًا أن الأمور حاليًا "غير واضحة".



وقال في تصريحات سابقة: "لا أعلم مصيري في ليبيا، الأوضاع صعبة، والعودة للعمل هناك في ظل هذه الظروف قد لا تكون ممكنة".



ولفت: "تعرضت بالفعل قبل ذلك في ليبيا لحادث إطلاق نار علي، وهذه ليست المرة الأولى التي أواجه فيها الخطر هناك، لكن الموقف الأخير كان هو الأصعب".



وأشار البدري إلى أنه سيقيّم الأمور في الأيام المقبلة قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن استكمال مهمته التدريبية في ليبيا.

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