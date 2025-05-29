الخميس 29 مايو 2025
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ثقافة وفنون

الممثل الكوري تشا إون وو يكشف عن موعد التحاقه بالجيش

تشا إون وو، فيتو
تشا إون وو، فيتو

كُشف الممثل الكوري وعضو فرقة الكيبوب ASTRO، تشا إون وو عن تقدمه بطلب للانضمام إلى الفرقة الموسيقية العسكرية بالجيش الكوري الجنوبي، والذي وافقت عليه إدارة القوى العاملة العسكرية صباح اليوم الخميس الموافق 29 مايو، ليلتحق الفنان لمركز التدريب في يوم 28 يوليو 2025،

وأصدرت وكالة الممثل بيانًا رسميًا بذلك، وتضمن:

“نود أن نعرب عن امتناننا لـ AROHA (معجبي الفرقة) الذين يُرسلون دائمًا حبًا لا يتزعزع لفرقة ASTRO، ولدينا إعلان هام بخصوص تجنيد فناننا تشا إيون وو”.

مؤخرًا، تقدم تشا إون وو بطلب للانضمام إلى الفرقة الموسيقية العسكرية للجيش، وتلقى إشعار القبول النهائي من إدارة القوى العاملة العسكرية اليوم. سيدخل مركز التدريب في 28 يوليو، وسيخضع لتدريب عسكري أساسي قبل أداء واجبه في الفرقة الموسيقية العسكرية للجيش.

واختتم البيان: "لتجنب حوادث السلامة الناتجة عن الازدحام يوم التجنيد، سيتم الحفاظ على سرية مكان ووقت تجنيد تشا إيون وو، ولن تُقام أي فعاليات منفصلة. نطلب منكم دعمكم الدائم وتشجيعكم الحار لتشا أون وو وهو يؤدي واجبه العسكري بجد ويعود بصحة جيدة."

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Astro فرقة الكيبوب الكيبوب تشا إون وو الجيش الكوري الجنوبي إدارة القوي العاملة العسكرية

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