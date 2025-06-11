معرض استعادي للراحل أشرف الحادي بمركز الجزيرة للفنون

يستعد مركز الجزيرة للفنون لافتتاح معرض استعادي ضخم للفنان التشكيلي الراحل أشرف الحادي، تحت عنوان "الفنان النبيل"، على ان يفتتح المعرض الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء.

ويقدم المعرض، الذي يستمر حتى الخميس 26 يونيو 2025، فرصة فريدة للجمهور للاطلاع على مسيرة الفنان أشرف الحادي وأعماله الفنية المتنوعة التي تعكس رؤيته الإبداعية، ويستقبل مركز الجزيرة للفنون زواره يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، باستثناء يوم الجمعة.

الفنان أشرف الحادي

يُعد الفنان أشرف الحادي أحد أبرز رواد الفن التشكيلي المصري المعاصر، حيث ترك بصمة واضحة في المشهد الفني على مدار عقود طويلة، حيث اشتهر الحادي بأسلوبه الفني المميز الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، متناولًا في أعماله قضايا إنسانية واجتماعية عميقة بأسلوب فني رفيع.

وتميزت لوحات الحادي بتنوعها في التقنيات والموضوعات، مع التركيز على الألوان الدافئة والخطوط الانسيابية التي تضفي على أعماله بعدًا جماليًا خاصًا.

وقد أثرى الفنان الراحل المكتبة الفنية العربية بالكثير من الأعمال التي شاركت في معارض محلية ودولية، وحصد عنها العديد من الجوائز التقديرية، مما رسخ مكانته كأحد أهم فناني جيله، فيعكس لقب "الفنان النبيل" الذي أُطلق عليه، ليس فقط جودة أعماله الفنية، بل أيضًا سمو أخلاقه وإسهاماته في الارتقاء بالذوق العام ونشر الوعي الفني.

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