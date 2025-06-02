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رياضة

رابطة الأندية: من الصعب فصل لجنة الحكام عن اتحاد الكرة في الوقت الراهن

درع الدوري، فيتو
درع الدوري، فيتو

 كشف الدكتور شريف صالح، عضو رابطة الأندية المحترفة، عن ملامح الموسم الكروي الجديد، مؤكدًا السعي لتفادي أي سلبيات سابقة، مع الحفاظ على الاستقلال الإداري للرابطة.


 

انطلاق الدوري في 8 أغسطس بنسبة كبيرة

أوضح صالح، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي عبر قناة الحدث اليوم، أن انطلاقة الدوري المصري الممتاز ستكون على الأرجح يوم 8 أغسطس المقبل بدلا من 15 من الشهر ذاته، مشيرًا إلى أن هذا الموعد يمنح منتخب مصر فرصة جيدة للإعداد المبكر لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة.


 

استقلال تنظيمي تحت مظلة الجبلاية

أكد عضو الرابطة أن بطولة الدوري تُدار باستقلالية تامة من قبل الرابطة، لكنها تظل تعمل تحت مظلة اتحاد الكرة، لافتًا إلى أن لجنة المسابقات تتبع الرابطة، بينما يظل التحكيم تحت إدارة اتحاد الكرة، وهو أمر يصعب فصله في الوقت الراهن.


 

هبوط 4 فرق وصعود 3 في الموسم المقبل

وأعلن صالح أن أربعة فرق ستهبط من الدوري الممتاز بنهاية الموسم المقبل، بينما سيصعد ثلاثة فقط من دوري القسم الثاني، في خطوة تهدف إلى تقليص عدد فرق الدوري وتعزيز التنافسية.

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