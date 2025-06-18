كأس العالم للأندية، الهلال السعودي يحرج ريال مدريد بتعادل 1/1 في الشوط الأول

كأس العالم للأندية، انتهى الشوط الأول من مواجهة ريال مدريد والهلال السعودي، بهدف لكل منهما، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب هارد روك، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم للأندية 2025.

باغت الهلال نظيره ريال مدريد في الدقائق الأولى، وضغط بقوة حيث كاد يسجل ف يالدقيقة الثانية بعد تسديدة قوية من سافيتش من خارج منطقة الجزاء تصدى لها كورتوا ثم وصلت لسافيتش حاول متابعتها وحصل على خطأ من على خط منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الرابعة، تكرر الأمر بتسديدة قوية من سافيتش من خارج منطقة الجزاء تخرج أعلى مرمى كورتوا إلى خارج الملعب.

وفي الدقيقة العاشر، أهدر الهلال فرصة ذهبية بعد عرضية داخل منطقة الجزاء وصلت عند سالم الدوسري سددها لكنها وصلت عند ليوناردو لكنه سددها بيسراه مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 19، سجل لودي لاعب الهلال هدفا لفريقه لكن الحكم ألغاه بسبب التسلل.

وفي الدقيقة 25، أهدر الهلال فرصة أخرى بعد هجمة خطيرة لكن تشاوميني تصدى للكرة قبل أن يسددها سالم الدوسري.

وفي الدقيقة 34، في أول ظهور هجومي لفريق ريال مدريد، أحرز الفريق الملكي هدف التقدم من هجمة مرتدة وانطلاقة من رودريجو مررها عرضية مرت من أمام دفاع الهلال وصلت عند جونزالو جارسيا سددها من فوق بونو إلى داخل الشباك.

وفي الدقيقة 39، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الهلال السعودي حصل عليها ليوناردو ضد أسينسيو، ليتصدى لها روبن ويسددها بنجاح، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين 1/1.

تشكيل ريال مدريد أمام الهلال السعودي في كأس العالم للأندية

وجاءت تشكيل ريال مدريد أمام الهلال في كأس العالم للأندية كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فيران جارسيا – هويزن – أسينسيو – ترينت ألكيندر أرنولد.

خط الوسط: فالفيردي – تشواميني – بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس – رودريجو – جونزالو.

فيما يتواجد على دكة البدلاء كل من؛ لونين، فران جونزاليس، أردا جولر، لوكاس فاسكيز، مودريتش، سيبايوس، إبراهيم دياز، جاكوبو، يوسف، ماريو مارتن.

تشكيل الهلال السعودي ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية

فيما جاء تشكيل تشكيل الهلال السعودي ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: لودي – كوليبالي – تامباكتي – كانسيلو

خط الوسط: روبن نيفيز – سافيتش – سالم الدوسري

خط الهجوم: ماركوس ليوناردو – ميتروفيتش

فيما يجلس على دكة البدلاء كلًا من: الشلهوب، ناصر الدوسري، حمدان، القحطاني، المعيوف، المالكي، مالكوم.

موعد مباراة ريال مدريد والهلال السعودي

ويلتقي فريق الهلال نظيره ريال مدريد عند العاشرة من مساء اليوم الأربعاء الموافق 18 يونيو ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم للأندية 2025.

وتنطلق المباراة في العاشرة مساء يوم الأربعاء المقبل بتوقيت مصر والسعودية.

ومن المقرر أن تقام مباراة وريال مدريد على ملعب هارد روك الذي يتسع لقرابة 65 ألف متفرج.

المجموعة الثامنة تضم إلى جانب الهلال السعودي أندية ريال مدريد الاسباني وباتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.

القيمة السوقية لفريق ريال مدريد

وتبلغ القيمة السوقية لفريق ريال مدريد الإسباني مليارا و330 مليون يورو، بحسب شبكة "ترانسفير ماركت" ويعتبر ثنائي الفريق بيلينجهام وكيليان مبابي أعلى اللاعبين قيمة في قائمة الملكي، حيث تبلغ القيمة السوقية لكل منهما على حدة 180 مليون يورو، يليهما فينيسيوس جونيور بقيمة 170 مليون يورو.

الهلال السعودي، فيتو

القيمة السوقية لفريق الهلال السعودية

أما فريق الهلال السعودي تبلغ القيمة السوقية له حاليا 154 مليون يورو فقط، أي أن القيمة السوقية لأي لاعب من ثلاثي ريال مدريد بيلينجهام ومبابي وجونيور منفردا، تتخطى القيمة الإجمالية لفريق الهلال بجميع لاعبيه.

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