أخبار مصر اليوم، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال صيف 2025، حقيقة هروب الأموال الساخنة بسبب حرب إيران وإسرائيل، سبب انقطاع الكهرباء في بعض المناطق والموقف من تخفيف الأحمال

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

المنوفي: إنتاج زيت الطعام محليًا ضرورة لتقليل الاستيراد ومواجهة الأزمات

أكد حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالإسكندرية أن تقليل الاعتماد على استيراد الزيوت الخام بات أولوية وطنية، في ظل ما يشهده العالم من تقلبات في سلاسل الإمداد وأسعار الغذاء.

الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال صيف 2025، وأتربة وأمطار على جنوب البلاد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة في صيف 2025 تشهد ارتفاعا طفيفا في متوسطات درجات الحرارة لتكون أعلى هذا الفصل بقيم تتراوح من 1:2 درجة مئوية.

الزراعة: لا يوجد عجز في خامات الأعلاف المستوردة والمحلية وسوق الدواجن واللحوم يشهد حالة استقرار

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدم وجود أي عجز في خامات الأعلاف المستوردة والمحلية، لافتة إلى أن سوق الدواجن واللحوم والألبان يشهد حاليًا حالة من الاستقرار.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمدارس القاهرة غدا مجانا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، بجميع مدارس القاهرة مجانًا غدًا الخميس الموافق ٢٠٢٥/٦/١٩، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

الأرصاد: السبت المقبل بداية فصل الصيف وكتل هوائية من أوروبا تلطف الأجواء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، بداية فصل الصيف يوم السبت المقبل 21 يونيو ومن المقرر أن يستمر لمدة ثلاث أشهر وينتهى 22 سبتمبر المقبل.

نقيب الأطباء: مضاعفة الإيجار بالقانون الجديد تهدد استقرار العيادات والصيدليات

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، رئيس اتحاد المهن الطبية أن مجلس اتحاد المهن الطبية أكد رفضه للعديد من مواد مشروع قانون الإيجار القديم رفضا قاطعا في اجتماع المجلس.

رئيس الوزراء يكشف حقيقة هروب الأموال الساخنة بسبب حرب إيران وإسرائيل

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن موقف الأموال الساخنة وحقيقة هروبها في ضوء الحرب ما بين إيران وإسرائيل.

رئيس الوزراء يكشف سبب انقطاع الكهرباء في بعض المناطق والموقف من تخفيف الأحمال

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن حقيقة وجود خطة لتخفيف أحمال الكهرباء، والسبب وراء الانقطاعات في عدد من المناطق.

التعليم تعلن نتائج "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي 2024/2025 عبر موقعها الإلكتروني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفنى نتائج الطلاب المصريين المقيمين في الخارج "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي 2024/ 2025 الدور الأول، ويمكن الاطلاع على النتائج من خلال الرابط التالي:

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قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2025

صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2025.

موعد صرف آخر منحة للعمالة غير المنتظمة في عام 2025

بعد صرف منحة عيد الأضحى المبارك لعام 2025 يزداد البحث من قبل العمالة غير المنتظمة حول موعد صرف آخر منحة للعمالة غير المنتظمة لعام 2025

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