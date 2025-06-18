طبيبة تحذر من خطر الفيروس الحليمي البشري وتنصح بتناول تطعيم الحماية منه

حذرت الدكتورة شيرين عبد الغفار، أستاذ الغدد الصماء بكلية الطب جامعة القاهرة، من خطورة فيروس الورم الحليمي البشري، مؤكدة أنه يعد من الأسباب الرئيسية للإصابة بعدة أنواع من السرطان، أبرزها سرطان عنق الرحم، وسرطان الشرج، والفم، والحلق.

الفيروس الخطير

وأوضحت في تصريحات خاصة أن الحماية من هذا الفيروس الخطير ممكنة وفعالة من خلال لقاح "جاردسيل" (Gardasil)، والذي توصي به منظمة الصحة العالمية بشدة، كوسيلة وقائية معتمدة وآمنة.

وأشارت إلى أن الفئة العمرية المستهدفة لهذا اللقاح تبدأ من سن 9 إلى 14 عامًا، حيث يعطى على جرعتين، بفاصل زمني بينهما يتراوح من 6 أشهر الجرعة الأولى، ثم الثانية بعد شهرين

أما في الفئة العمرية من 15 إلى 40 عاما، فينصح بالحصول على ثلاث جرعات لضمان فاعلية أعلى.

وشددت أستاذ الغدد الصماء على أن اللقاح آمن للغاية، وتقتصر آثاره الجانبية على أعراض خفيفة مثل الألم أو الاحمرار في موضع الحقن، أو ارتفاع طفيف في درجة الحرارة.

ووجهت دعوة للأهالي بضرورة حماية أطفالهم منذ الصغر من خلال الالتزام بتطعيمهم، مؤكدة أن "الوقاية خير من العلاج"، خاصة في ظل تزايد نسب الإصابة بأمراض يمكن تجنبها بالتحصين المبكر.

وتأتي أهمية التطعيم للفتيات والسيدات في للحماية من الفيروس المسبب لسرطان عنق الرحم وهو الفيروس الورم الحليمي البشري.

سرطان عنق الرحم

وأكدت وزارة الصحة إن سرطان عنق الرحم والسنطات التناسلية يمكن أن تكون بسبب الإصابة بفيروس الورم الحليمي أو hpv، مشيرة إلي أن الفيروس الورم الحليمي البشري يتنقل باللمس فقط، ويمكن أن يتطور المرض عند السيدات ويسبب سرطان عنق الرحم ولا يقتصر الفيروس فقط علي إصابة السيدات، حيث يصيب الرجال ويحملون الفيروس ويتعرضون للإصابة بالسنطات التناسلية.

واكدت ان التطعيم يتوفر منه نوعين فى مصر، نوع للسيدات فقط يحمي من سرطان عنق الرحم والنوع التاني للسيدات والرجال يحمي من السنطات التناسلية والفيروس الورم الحليمي البشري.

تطعيم سرطان عنق الرحم

أشارت إلى أن تطعيم سرطان عنق الرحم يمكن تناوله علي جرعتين أو ثلاث جرعات حسب السن، ويمكن تناوله من عمر تسع سنوات ولا يوجد أى موانع لتناول التطعيم سوى ارتفاع درجة الحرارة لمن يحصل على التطعيم.

وقالت وزارة الصحة إن سرطان عنق الرحم يحتل المرتبة الرابعة في السرطانات الأكثر شيوعا عالميا.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن العدوى بسرطان عنق الرحم تحدث بسبب الفيروس الحليمي البشري.

أوضحت وزارة الصحة أن سرطان عنق الرحم يمكن الشفاء منه إذا تم تشخيصه وعلاجه في مرحلة مبكرة.

ويعتبر فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) هو السبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم وفيروس الورم الحليمي البشري هو فيروس شائع ينتقل من شخص إلى آخر أثناء العلاقة الحميمية

تطعيم فيروس الورم الحليمي البشري

يمكن أن يساعد تطعيم فيروس الورم الحليمي البشري في الوقاية من سرطان عنق الرحم وعندما يتم اكتشاف سرطان عنق الرحم في وقت مبكر، فإنه يمكن علاجه بشكل كبير ويرتبط بالبقاء على قيد الحياة لفترة طويلة ونوعية حياة جيدة.

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