أجواء شتوية في وداع الربيع.. انخفاض طفيف بدرجات الحرارة.. طقس معتدل ليلا.. تحذير من ارتفاع الأمواج بالعلمين والإسكندرية ومطروح.. وأتربة ورمال على هذه المناطق

تبدأ الأحوال الجوية فى التحسن اليوم الإثنين، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، من 1:2 درجة مئوية، وذلك فى الأيام الأخيرة للربيع وقبل دخول فصل الصيف المعروف بارتفاع درجات الحرارة به.



وأكد الدكتور محمود شاهين رئيس غرفة التنبؤات والتحاليل الجوية، أنه من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض بدءا من اليوم، حيث تسجل درجات الحرارة الأيام المقبلة، القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية والسواحل الشمالية 28 درجة مئوية وشمال الصعيد 36 درجة مئوية وجنوب الصعيد 39 درجة مئوية.

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الاثنين



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا ليسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



تحذير من الرياح والرمال والأتربة



وحذرت هيئة الارصاد الجوية من نشاط للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب الصعيد وجنوب سيناء والبحر الاحمر.



كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية بهذه الشواطئ" العلمين، مطروح، الإسكندرية"، حيث تصل سرعة الرياح من 40: 50 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2: 3 متر



وكانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة صباحية بدأت الرابعة فجرا واستمرت حتى الثامنة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر



وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 34

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 34

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 22 و درجة الحرارة العظمى 35

بنها: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 34

الإسكندرية:درجة الحرارة 20 ودرجة الحرارة العظمى 27

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 27

مطروح:درجة الحرارة 20 ودرجة الحرارة العظمى 26

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 18 و درجة الحرارة العظمى 34

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 32

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 30

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 35

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 36

السويس: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى: 36

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 40

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 35

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 34

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 34

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 35

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى: 35

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 37

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 39

أسوان: درجة الحرارة 25 ودرجة الحرارة العظمى 40

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.