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موعد امتحانات "أبناؤنا في الخارج 2025"، الترم الثاني

امتحانات أبناؤنا
امتحانات "أبناؤنا في الخارج"، فيتو
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 أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جداول امتحانات الترم الثاني 2025 للطلاب المغتربين الدارسين بنظام أبناؤنا في الخارج 2025، وإتاحة أرقام الجلوس في الامتحانات.

امتحانات “أبناؤنا في الخارج 2025”، الترم الثاني

 وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن موعد “امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025”، الترم الثاني، بداية من يوم السبت الموافق 10 مايو 2025.

وأكدت أن امتحانات “أبناؤنا في الخارج 2025” (الدور الثاني) من المقرر أن تعقد يوم السبت 5 يوليو 2025.

وقالت: إن الفئات المسموح لها التقدم لأداء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 الترم الثاني هي:

    الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024/2025 في مصر.
    الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024/2025 بمدارس المسار المصري.

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