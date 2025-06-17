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رياضة

رسميا، استكمال مباريات الدوري الليبي في إيطاليا

الاتحاد الليبي لكرة
الاتحاد الليبي لكرة القدم، فيتو

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم رسميًا أن مرحلة التصفيات النهائية للدوري الليبي الممتاز، التي تضم ستة فرق، ستقام في مدينة ميلانو بإيطاليا.

وأوضح الاتحاد الليبي في بيان رسمي أن هذه الخطوة التاريخية تتم برعاية حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وبالتنسيق المباشر مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم وبدعم من الحكومة الإيطالية.

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وشدد على أن التجهيزات الإدارية واللوجستية جارية بالفعل، حيث تعمل وزارة الرياضة الليبية بالتعاون الوثيق مع السلطات الإيطالية لضمان ظروف مثالية وسيعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم قريبًا عن الإجراءات الخاصة بالأندية المشاركة.
 

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