بكى مرتين علشاني، كهربا يروي مواقف مؤثرة لإمام عاشور ويطالب الجماهير بمساندته (فيديو)

حرص محمود عبد المنعم كهربا، نجم الاتحاد الليبي، على التحدث على علاقته القوية بلاعبي الأهلي، على رأسهم إمام عاشور.

وقال كهربا خلال تصريحاته، عبر برنامج «الكرة مع فايق»، عبر قناة إم بي سي مصر: “أتحدث بشكل دائم أنا وإمام عاشور، وأفتقد صحبته في الأهلي، رغم ذلك هو إنسان رائع داخل الملعب وخارجه”.

محمود كهربا: امام عاشور وقف قدام أوضة اللبس يعيط لما حصلت مشكلتي في السوبر المصري بالإمارات

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وأضاف: إمام كان متوترًا قبل مباراة الأهلي وفاركو، أخبرته أن جميع لاعبي الأحمر ستساعده وهذا ما حدث، وبعد المباراة، أرسلت إلى حسين الشحات "السالك"، وأخبرته أن أفضل شيء فعله هو أسيسته لإمام عاشور، الذي توج بالهداف بعده.

وتابع: إمام أخي الصغير، نستشير بعض في جميع الأمور، كما أنه بكى من أجلي عندما غادرت الأهلي، ووقف بجانبي في أزمة السوبر المصري بالإمارات، وبكى مرة ثانية عند باب غرفتي، وقدم لي أكثر مما فلعت معه، وأتواصل دائمًا مع اللاعبين قبل كل مباراة وأطلب منهم مساعدته في المباراة لأنه من أبرز النجوم التي تستحق الدعم.

وأتم: أبارك للاعبي الأهلي على الدوري، وأمنح اللقب لأمح الدولي رحمه الله، وأود أن أشكر جماهير الأحمر، التي تساندي دائمًا، وصنعوا تاريخي، وأطلب منهم الوقوف بظهر إمام دائمًا لأنه يستحق ذلك.

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