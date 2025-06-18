ظهور أرنولد، تشكيل مباراة ريال مدريد والهلال السعودي في كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية، يلتقي فريق الهلال السعودي نظيره ريال مدريد الإسباني، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم للأندية 2025.

تشكيل ريال مدريد أمام الهلال السعودي في كأس العالم للأندية

وجاءت تشكيل ريال مدريد أمام الهلال في كأس العالم للأندية كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فيران جارسيا – هويزن – أسينسيو – ترينت ألكيندر أرنولد.

خط الوسط: فالفيردي – تشواميني – بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس – رودريجو – جونزالو.

فيما يتواجد على دكة البدلاء كل من؛ لونين، فران جونزاليس، أردا جولر، لوكاس فاسكيز، مودريتش، سيبايوس، إبراهيم دياز، جاكوبو، يوسف، ماريو مارتن.

تشكيل الهلال السعودي ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية

فيما جاء تشكيل تشكيل الهلال السعودي ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: لودي – كوليبالي – تامباكتي – كانسيلو

خط الوسط: روبن نيفيز – سافيتش – سالم الدوسري

خط الهجوم: ماركوس ليوناردو – ميتروفيتش

فيما يجلس على دكة البدلاء كلًا من: الشلهوب، ناصر الدوسري، حمدان، القحطاني، المعيوف، المالكي، مالكوم.

موعد مباراة ريال مدريد والهلال السعودي

ويلتقي فريق الهلال نظيره ريال مدريد عند العاشرة من مساء اليوم الأربعاء الموافق 18 يونيو ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم للأندية 2025.

وتنطلق المباراة في العاشرة مساء يوم الأربعاء المقبل بتوقيت مصر والسعودية.

ومن المقرر أن تقام مباراة وريال مدريد على ملعب هارد روك الذي يتسع لقرابة 65 ألف متفرج.

المجموعة الثامنة تضم إلى جانب الهلال السعودي أندية ريال مدريد الاسباني وباتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.

القيمة السوقية لفريق ريال مدريد

وتبلغ القيمة السوقية لفريق ريال مدريد الإسباني مليارا و330 مليون يورو، بحسب شبكة "ترانسفير ماركت" ويعتبر ثنائي الفريق بيلينجهام وكيليان مبابي أعلى اللاعبين قيمة في قائمة الملكي، حيث تبلغ القيمة السوقية لكل منهما على حدة 180 مليون يورو، يليهما فينيسيوس جونيور بقيمة 170 مليون يورو.

الهلال السعودي، فيتو

القيمة السوقية لفريق الهلال السعودية

أما فريق الهلال السعودي فتبلغ القيمة السوقية له حاليا 154 مليون يورو فقط، أي أن القيمة السوقية لأي لاعب من ثلاثي ريال مدريد بيلينجهام ومبابي وجونيور منفردا، تتخطي القيمة الإجمالية لفريق الهلال بجميع لاعبيه.

قائمة ريال مدريد لـ كأس العالم للأندية 2025

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" القائمة النهائية لفريق ريال مدريد الإسباني، المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، التي انطلقت نسختها الأولى بنظامها الجديد، بمشاركة 32 فريقًا.

وضمت قائمة ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025، كلا من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، لونين، فران جونزاليس، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، ترينت ألكسندر أرنولد، لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديجر، راؤول أسينسيو، فران جارسيا، فيرلاند ميندي، دين هويسين، يوسف لخديم، جاكوبو رامون، فورتيا، دييجو أجوادو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، فيدي فالفيردي، إدواردو كامافينجا، لوكا مودريتش، تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس، شيما أندريس، ماريو مارتن.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز، جونزالو جارسيا، فيكتور مونيوز.

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