موعد مباراة بنفيكا أمام أوكلاند سيتي في الجولة الثانية بمونديال الأندية

مونديال الأندية، يستعد فريق بنفيكا البرتغالي لخوض مباراة الجولة الثانية في دور المجموعات، ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتختتم فعالياتها يوم 13 يوليو المقبل.

بنفيكا يواجه أوكلاند سيتي النيوزيلندي

ويخوض بنفيكا البرتغالي مباراته القادمة في مونديال الأندية أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعات الثالثة، التي تضم معهما بوكا جونيورز الأرجنتيني وبايرن ميونخ الألماني.

أوكلاند سيتي، فيتو

موعد مباراة بنفيكا أمام أوكلاند سيتي والقناة الناقلة

تقام مباراة بنفيكا البرتغالي أمام أوكلاندي سيتي في مونديال الأندية، يوم الجمعة المقبل 20 يونيو، وتنطلق صافرتها في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، وتنقلها منصة دازن على الهواء مباشرة.

بنفيكا يتعادل 2-2 أمام بوكا جونيورز

وانتهت مباراة بنفيكا البرتغالي ضد بوكا جونيورز الأرجنتيني بالتعادل 2-2، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية.

سجل ميجيل ورودريجو هدفي بوكا جونيورز في الدقيقتين 21 و27.

بينما أحرز دي ماريا هدف بنفيكا الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 45+3.

وفي الشوط الثاني أحرز بنفيكا الهدف الثاني والتعادل بالدقيقة 84 عن طريق نيكولاس أوتاميندي بعدما تعرض الفريق البرتغالي لطرد لاعبه بالدقيقة 72.

وتعرض هيريرا لاعب الفريق الأرجنتيني للطرد في الدقيقة 45، كما تعرض أندريا بيلوتي لاعب بنفيكا للطرد بالدقيقة 72 وأخيرا تعرض خورخي فيجال لاعب بوكا جونيورز للطرد بعد تدخل متهور بالدقيقة 88 من عمر المباراة.

بايرن ميونخ يكتسح اوكلاند سيتي 10-0

وكان بايرن ميونخ قد حقق فوزًا كاسحًا على أوكلاند سيتي بنتيجة 0/10، في إفتتاح مباريات المجموعة الثانية بثلاث نقاط، ليتصدر المجموعة الثالثة، فيما يأتي بنفيكا وبوكا جونيورز في المركز الثاني بنقطة واحدة لكل منهما

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