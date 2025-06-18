محافظ القاهرة يناقش إجراءات السلامة الواجب اتباعها أثناء أعمال الحفر بجوار خطوط الغاز

شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة ورشة العمل التى نظمتها شركة تاون جاس لمناقشة إجراءات السلامة الواجب اتباعها أثناء أعمال الحفر بجوار خطوط الغاز الطبيعى.

وأكد محافظ القاهرة خلال ورشة العمل ضرورة وجود تعاون وتنسيق بين جميع الجهات المعنية لتجنب وقوع حوادث ولحماية الأرواح والممتلكات أثناء تنفيذ المشروعات.

وأشار محافظ القاهرة إلى ضرورة تبادل الخرائط المحدثة بين شركات المرافق، ومركز معلومات شبكات المرافق مع ضرورة تنسيق كافة الجهات أثناء دراسة المشروعات وقبل التنفيذ لتجنب أي حوادث.

وأشار محافظ القاهرة إلى ضرورة وجود مندوب من شركة الغاز بالأحياء لسرعة التنسيق عند حدوث أي طارئ.

تعزيز ممارسات السلامة والصحة المهنية

حضر ورشة العمل التى أدارها م. محمد فتحى رئيس مجلس إدارة شركة تاون جاس، واللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وم. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ونائبى محافظ الجيزة ورؤساء مجالس إدارات شركات المرافق المياه والصرف الصحى والكهرباء، ومسئولى شركات النظافة والتجميل، ورئيسى جهازى القاهرة الجديدة ومدينة ١٥ مايو، ومسئولى مركز شبكات المعلومات، والطرق.

وتأتى ورشة العمل فى إطار حرص شركة تاون جاس على رفع مستوى الوعى وتعزيز ممارسات السلامة والصحة المهنية والحد من الحوادث التى قد تنجم عن الاعمال الميدانية بالمشروعات المختلفة.

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