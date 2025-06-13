الحكومة تعلن خطة تأمين الغاز والكهرباء

كشف السفير محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء،عن تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع محافظ البنك المركزي ووزير البترول والثروة المعدنية، بهدف مراجعة خطة الدولة لتأمين احتياجاتها من الوقود والغاز الطبيعي خلال فصل الصيف

وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الاجتماع جاء في توقيت دقيق وسط تطورات الأوضاع الإقليمية.

وأضاف أن الحكومة وضعت خطة استباقية لتأمين كميات الوقود المطلوبة، لاسيما لقطاع الكهرباء الذي يشهد ارتفاعًا في الاستهلاك خلال شهور الصيف.

وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة تستهدف تشغيل 3 سفن للتغييز مع مطلع يوليو المقبل، بطاقة استيعابية تصل إلى 2250 قدمًا مكعبًا يوميًا، مقارنة بـ1000 قدم مكعب يوميًا العام الماضي، بهدف رفع كفاءة تأمين احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي، لافتًا إلى العمل على تجهيز سفينة رابعة لاستخدامها كخيار احتياطي إذا لزم الأمر.

وتابع أن رئيس الوزراء وجه وزير البترول خلال الاجتماع بسرعة تشغيل السفن الثلاث الجديدة، ضمن خطة شاملة لتجنب أي نقص محتمل في إمدادات الطاقة.

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