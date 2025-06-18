البترول توضح إجراءات السلامة الواجب اتباعها أثناء الحفر بجوار خطوط الغاز

في إطار تكليفات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية وبحضور السيد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة نظمت شركة تاون جاس ورشة عمل لمناقشة "إجراءات السلامة الواجب اتباعها اثناء اعمال الحفر بجوار خطوط الغاز الطبيعى "يأتى ذلك فى إطار حرص شركة تاون جاس على رفع مستوى الوعي وتعزيز ممارسات السلامة والصحة المهنية والحد من الحوادث التى قد تنجم عن الاعمال الميدانية بالمشروعات المختلفة.

التعاون والتنسيق الفعال بين الجهات المعنية



حيث أكد المهندس محمد فتحى رئيس مجلس إدارة شركة تاون جاس أن الأمر يتطلب تعاونا صادقا وتنسيقا فعالا بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الهدف المشترك وهو حماية الأرواح والممتلكات وضمان استمرارية الاعمال باعلى درجات السلامة دون الإخلال بالجداول الزمنية المخططة لتنفيذ المشروعات.

حضر ورشة العمل السادة نواب محافظى القاهرة والجيزة ورؤساء مجالس إدارات شركات المرافق المختلفة ورؤساء شركات النظافة والتجميل ورئيس جهازي القاهرة الجديدة ومدينة ١٥ مايو والمختصين من مركز الشبكات والمعلومات.

وسلطت ورشة العمل الضوء على الإجراءات الواجب اتباعها أثناء أعمال الحفر وطرح مقترحات عملية قابلة للتنفيذ واستعراض أبرز أسباب الحوادث السابقة وتحليلها بشكل موضوعى واستنتاج الدروس المستفادة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.