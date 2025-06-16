الإثنين 16 يونيو 2025
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باكستان.. الرقم الأهم!

محمد آصف وزير الدفاع الباكستاني ليس شخصا عاديا ليقول إنه يجب دعم إيران في حربها الحالية مع الكيان المارق!  وعندما يجتمع مجلس الشيوخ الباكستاني لمناقشة العدوان علي إيران، ويقر بالإجماع طرحا بدعم إيران فليس الأمر سهلا.. صحيح مجلس الشيوخ ليس المجلس التشريعي الرئيسي، وهو جزء من البرلمان المكون أيضا من مجلس آخر هو النواب، لكنه دستوريا مجلس باكستاني مهم وكان قراره بالإجماع!


الآن.. بعد هذه المقدمة التي طالت نسبيًا نسأل: ما هو شكل الدعم المقترح؟! ومتي يكون إن لم يكن الآن؟!  وهل هناك تأثير للتدخل الباكستاني علي تدخل دول أخري لمصلحة العدو الصهيوني؟! وهل طلبت إيران أصلا التدخل؟!


المبادرة الباكستانية مقدرة ومحترمة.. ولكن دون إضاعة وقت أو استهلاك جهد، وقبل تزايد الخسائر الإيرانية ، وقد ينعكس -إن استمر - علي قدرة إيران علي الصمود! ولذلك تتطلب هذه الروح الباكستانية الطيبة سرعة الحركة، خصوصا أن الجغرافيا تساعدها وتبقي الحكومة الباكستانية مدعومة أيضا من الشارع الباكستاني ومعه الشارع العربي خلفهم الشارع الإسلامي كله.. 

ولكن ما أولويات هذا الدعم؟! الإجابة أسهل من السهولة.. لا تحتاج إيران الآن إلا لبطاريات دفاع جوي.. يمكن تحريكها بأطقمها (كما  فعل الاتحاد السوڤيتي مع مصر بعد ٦٧، ولحين تولي رجالنا المهمة في فترة وجيزة للغاية) مع إرسال أطقم إيرانية لتدريب مكثف داخل الأراضي الباكستانية!

عن ضرب ديمونة!

حتي تكسب إيران الحرب!


لا يحتاج المشهد إلي القول إن الأنواع المطلوبة هي من المنظومات التي تكشف الطائرات الشبحية ولا يمكن التشويش عليها، والتي يمكن تجهيزها في زمن قصير، وهي كلها تتوفر في بطاريات لدي باكستان.. وهي من تصنيع دولة صديقة لباكستان وإيران معا ، لا نعرف هل ينبغي استئذانها أم لا.. ما نعرفه أن كل دقيقة تمر.. لها ألف ثمن، ويستغلها بإجرام لا مثيل له.. العدو المجرم!!

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الأراضي الباكستانية الحكومة الباكستانية الطائرات الشبحية العدو الصهيوني باكستان عدوان على إيران إيران فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي احمد رفعت

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