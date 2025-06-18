الأربعاء 18 يونيو 2025
الجريدة الورقية
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الصين تنتقد الهجوم الإسرائيلي على إيران وتحذر من خروج الأوضاع عن السيطرة

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