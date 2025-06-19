لطلاب الثانوية العامة 2025.. قائمة بوظائف المستقبل والتخصصات الدراسية المطلوبة.. اختفاء 92 مليون وظيفة و175 أخرى جديدة تظهر خلال 5 سنوات

مع التطور والتسارع الرهيب في التكنولوجيا، تتغير خريطة الوظائف في العالم، فالوظائف والمهن التي كانت مطلوبة منذ عشر سنوات ماضية، لم تعد الآن محل اهتمام سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، خاصة مع ظهور الذكاء الاصطناعي، ووسائل التكنولوجيا الحديثة.

وأصبحت هناك مخاوف كبيرة، من أن يحل الروبوت والذكاء الاصطناعي محل الإنسان، وتنتشر البطالة في العالم، في ظل وجود الكثير من التخصصات الدراسية الغير مطلوبة، أو الغير مؤهلة مهنيا للقيام بأنواع جديدة من الوظائف.

لذلك تستعرض بوابة فيتو، قائمة بوظائف المستقبل المطلوبة بشدة في سوق العمل، والتخصصات الدراسية التي يجب أن يحصل عليها الطالب لتؤهله لإحدى هذه الوظائف، قبل انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وانطلاق موسم تنسيق القبول بالجامعات 2025.

اختفاء الكثير من الوظائف في القريب العاجل

وفقا لتصريحات سابقة للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، فإنه من المتوقع اختفاء عدد كبير من الوظائف في المستقبل القريب، بينما تظهر وظائف جديدة تتطلب مهارات مختلفة.

وأشار الوزير إلى أن هناك دراسات حديثة أكدت أن 175 مليون وظيفة جديدة ستظهر خلال السنوات الخمس المقبلة، بينما ستختفي حوالي 90 مليون وظيفة أخرى.

وأوضح أن هذا التحول يعني أن هناك حاجة ملحة لتطوير مهارات الشباب، حيث أن 39% من المهارات الوظيفية الحالية تحتاج إلى تطوير، وأن مصر تحتاج إلى تطوير مهارات 48% من شبابها خلال الفترة القادمة.

وأضاف الوزير أن الوظائف التي تعتمد على الحفظ والتلقين ستختفي، وأن الوظائف الجديدة ستتطلب مهارات الفهم والبحث عن المعلومات والتفكير التحليلي والنقدي.

وذكر الوزير أن هناك فجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وأن الشهادات وحدها لم تعد كافية، بل يجب على الخريجين تطوير مهاراتهم باستمرار من خلال التدريب.

قائمة بوظائف المستقبل المطلوبة في سوق العمل

أثبتت الدراسات التي أجرتها العديد من الجهات من بينها وزارة التعليم العالي، أن هناك 92 مليون وظيفة ستختفي خلال 3 سنوات، بينما تظهر 170 مليون وظيفة أخرى مطلوبة في سوق العمل منها مايلي:

أولا: مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

مهندس ذكاء اصطناعي.

محلل بيانات.

مهندس برمجيات متخصص في الأمن السيبراني.

مهندس برمجيات متخصص في الحوسبة السحابية.

مهندس روبوتات.

مطور تطبيقات الواقع الافتراضي

خبير في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

مدرب ذكاء اصطناعي (AI Trainer)

مستشار في الأمن السيبراني الشخصي أو المؤسسي

ثانيا: مجال الطاقة والبيئة

مهندس طاقة متجددة (مثل الطاقة الشمسية والرياح).

أخصائي في الاستدامة البيئية.

مهندس كفاءة الطاقة.

ثالثا: مجال الصحة

متخصص في الصحة الرقمية.

باحث في علوم الأعصاب أو الجينات.

فني مختبرات بيولوجية وتقنية حيوية.

رابعا: مجال الاقتصاد الرقمي

خبير تسويق رقمي وتحليل السوق

مصمم تجربة المستخدم

خبير في التجارة الإلكترونية وسلاسل الإمداد الرقمية

وظائف لن تختفي ومطلوبة في سوق العمل

بالرغم من التطور التكنولوجي الرهيب، إلا أن هناك بعض الوظائف التي لن تنتهي، ومازالت مطلوبة بشكل طبيعي في سوق العمل، من بينها تلك الوظائف:

المعلمين بشرط تطوير مهاراتهم مع التحول نحو التعليم الرقمي

العاملين في الرعاية الصحية مثل الأطباء، الممرضين، الأخصائيين النفسيين.

المهن الحرفية العالية المهارة مثل النجارة، السباكة، صيانة الأجهزة الذكية.

الأخصائي النفسي، المعالج السلوكي، مستشار العلاقات.

المحامون والقضاة والأخصائيون القانونيون.

التخصصات الدراسية المطلوبة لوظائف المستقبل

مع تغير خريطة الوظائف في العالم، أصبح من الضروري أن تتغير التخصصات الدراسية بالجامعات، لتتمكن من إعداد خريجين قادرين على مواكبة الوظائف الجديدة.

ولذلك اتجهت الجامعات إلى إطلاق برامج دراسية جديدة تتوافق مع متطلبات سوق العمل الجديدة ومن أهمها مايلي:

علوم الحاسوب (Computer Science)

الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence)

علم البيانات (Data Science)

هندسة البرمجيات (Software Engineering)

نظم المعلومات (Information Systems)

هندسة الحاسوب (Computer Engineering)

هندسة الروبوتات (Robotics Engineering)

هندسة الطاقة المتجددة

الهندسة البيئية

الهندسة الكهربائية

علوم البيئة

التكنولوجيا الحيوية (Biotechnology)

علوم الأحياء (Biology)

الهندسة الطبية الحيوية (Biomedical Engineering)

الصحة العامة أو الطب الرقمي

التمريض

الطب

التسويق الرقمي

إدارة الأعمال مع تخصص في التحول الرقمي

التجارة الإلكترونية

التصميم الجرافيكي

تصميم تجربة المستخدم (UX/UI)

علم النفس المختص بدراسة سلوك المستهلك

الأمن السيبراني (Cybersecurity)

علوم الحاسوب

أمن الشبكات

القانون والتكنولوجيا(Law & Technology)

الفلسفة أو الأخلاقيات التطبيقية

تخصصات التربية مع إضافة نظام التعلم الإلكتروني

علم النفس التربوي أو الإرشاد النفسي

علوم الطفولة أو التربية الخاصة

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