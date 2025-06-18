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خارج الحدود

فتح فروع للجامعات المصرية بالخارج، تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع وزير التعليم العالى

لقاء وزيرا الخارجية
لقاء وزيرا الخارجية والتعليم العالى، فيتو

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم د. محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

دعم مكانة مصر الخارجية 

أشاد الوزير عبد العاطى بالتعاون القائم بين وزارة الخارجية والهجرة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مرحبًا بالاهتمام الذى توليه وزارة التعليم العالي بفتح أفرع للجامعات المصرية خارج مصر، ومنها جامعتا القاهرة والإسكندرية، بما يسهم فى دعم مكانة مصر الخارجية وتوطيد أواصر التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها بالخارج.

تقديم الرعاية للطلبة والدارسين المصريين فى الخارج

تناول الوزيران التنسيق بين الوزارتين فيما يتعلق بالاتفاقيات والبرامج ومذكرات التفاهم للتعاون بين مصر والدول المختلفة فى مجال التعليم العالي، فضلا عن سبل تقديم الرعاية للطلبة والدارسين المصريين فى الخارج عبر السفارات والقنصليات المصرية، والاستفادة من تخصصاتهم فى المجالات المختلفة فى إطار دعم خطط التنمية الوطنية.

التعاون فى مجالات التعليم والتبادل الطلابى مع الدول المختلفة

كما تطرق اللقاء أيضا إلى الدور الهام الذى تضطلع به المكاتب الثقافية المصرية بالخارج ودورها فى تعزيز برامج التعاون فى مجالات التعليم والتبادل الطلابى مع الدول المختلفة، ومد جسور التواصل مع أبناء الوطن المغتربين وربطهم بالوطن.

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محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدر عبد العاطي توطيد اواصر التعاون فتح أفرع للجامعات المصرية المصريين في الخارج

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