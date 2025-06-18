تقرير حديث يكشف تضاعف فضول الأطفال حول الذكاء الاصطناعي خلال 2025

كشف تقرير حديث حول الاهتمامات الرقمية للأطفال مرفقًا بالتحليل، والذي يشمل الفترة الزمنية من مايو 2024 حتى أبريل 2025 عن شغف متصاعد بروبوتات المحادثة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

يوتيوب أكثر التطبيقات رواجا

ووفقا للتقرير يحافظ يوتيوب على موقعه كأكثر التطبيقات رواجًا بين الأطفال عالميًا، بينما تقدم واتساب على تيك توك محتلًا المركز الثاني ففي ظل الترابط العالمي الراهن، أصبح انخراط الأطفال في التكنولوجيا الرقمية أكثر من أي وقت مضى.

توضح الدراسات الحديثة أن معدل الوقت الذي يقضيه الأطفال بعمر 8-10 سنوات أمام الشاشات هو ست ساعات يوميًا، بينما يرتفع هذا المعدل إلى تسع ساعات يوميًا لدى الفئة العمرية (11-14 عامًا).

ونظرًا لقضاء أطفالهم وقتًا طويلًا على الإنترنت، بات من الضروري للأهل إدراك ما يستحوذ على اهتمام أبنائهم في العالم الرقمي مواضيع بحثهم، والمنصات التي يستخدمونها، والتوجهات المؤثرة في ميولهم وسلوكهم.

تظهر سنويًا اتجاهات رقمية جديدة تؤثر في طريقة تعرف الأطفال على العالم فيكشف تقرير كاسبرسكي لهذا العام عن ارتفاع ملحوظ في الإقبال على أدوات الذكاء الاصطناعي. ورغم غياب تطبيقات الذكاء الاصطناعي عن قائمة التطبيقات العشرين الأكثر استخدامًا في 2023-2024، أصبح «Character.AI» الآن ضمن القائمة، مما يبين أن الأطفال لا يستكشفون الذكاء الاصطناعي فحسب، بل يجعلونه عنصرًا أساسيًا في حياتهم الرقمية.

شكلت استفسارات المستخدمين عن روبوتات المحادثة الذكية أكثر من 7.5% من مجمل عمليات البحث، مع تصدر أسماء بارزة مثل ChatGPT وGemini وبالأخص Character.AI المنصة التي تسمح للمستخدمين بتكوين روبوتات محادثة تقلد شخصيات واقعية أو خيالية والتواصل معها. يعكس هذا تصاعدًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي: إذ لم تتجاوز استفسارات الذكاء الاصطناعي في تقرير 2023-2024 نسبة 3.19% من إجمالي البحث، لترتفع إلى أكثر من الضعفين في هذا العام.

رغم ذلك، فإن التواصل مع روبوتات المحادثة قد لا يكون آمنًا في جميع الأوقات. يمكن لبعض الروبوتات أن تعرّض الأطفال لمحتوى محتدم عاطفيًا، أو معلومات خاطئة، أو مواضيع لا تناسب فئتهم العمرية، وبخاصة تلك التي ينشئها أو يعدلها مستخدمون آخرون. وحيث أن هذه المنصات تستند غالبًا إلى محتوى يقدمه المستخدمون وقد لا تخضع لرقابة مشددة، من المهم مناقشة الأطفال بشفافية حول كيفية تعاملهم مع أدوات الذكاء الاصطناعي وتنصيب تطبيقات الإشراف الأبوي، مثل Kaspersky Safe Kids، التي تتيح للعائلات المتابعة والمشاركة والحماية.

تصدرت قائمة تطبيقات أندرويد الأكثر استخدامًا في مصر: [يوتيوب] 27.49% من وقت الاستخدام على المنصة)، و[واتساب] (19.47%)، و[تيك توك] (10.45%)، و[روبلوكس] (6.30%).

ومع أن البحث عن صور الميم الساخرة كان محدودًا هذا العام، إلا أنه يعكس بُعدًا إضافيًا في ثقافة الأطفال الرقمية. تنتمي معظم صور الميم الساخرة المنتشرة إلى ما يُعرف بـ «عفن الدماغ» — نوع من الدعابة السريالية والفوضوية المقصودة التي تنتقل عبر الفيديوهات القصيرة.

وقد تصدرت قائمة البحث التعبير الإيطالي «tralalero tralala» والمقطع الشهير «tung tung tung sahur». وبينما قد يرى البالغون هذه العبارات عديمة المعنى، فإنها تمثل للأطفال نكات مشتركة تنتشر بسرعة عبر المنصات المختلفة.

ومن المستجدات الجديدة التي أثارت فضول المحللين لعبة Sprunki — وهي لعبة متصفح إيقاعية تدمج الموسيقى مع التفاعل البصري.

فيتعين على اللاعبين مواكبة النقرات مع الموسيقى سريعة الإيقاع، مما يوفر تجربة تفاعلية وحركية في آن واحد. وأدى تصميمها الكرتوني المبهج وطريقة لعبها الإدمانية إلى تنامي شعبيتها بين الجمهور الأصغر سنًا. وظهر هذا التأثير في البحث على جوجل ويوتيوب، حيث تصدرت Sprunki قائمة أكثر خمسة ألعاب بحثًا، متواجدة مع ألعاب راسخة الشعبية مثل Brawl Stars وRoblox.

بالتوازي مع ذلك، تحافظ العادات التقليدية على قوتها. حيث احتل البحث على جوجل عن منصات البث المرتبة الأولى في نشاطات الأطفال على الإنترنت — فبلغت نسبة البحث عن مشاهدة الفيديو قرابة 18% من إجمالي عمليات البحث.

وكما كان متوقعًا، حافظ يوتيوب على مكانته كتطبيق أندرويد الأكثر شعبية، مع زيادة في نسبة استخدامه من 28.13% إلى 29.77% على مدار العام الماضي. وصعد واتساب للمركز الثاني مسجلًا 14.72%، متخطيًا تيك توك الذي حقق 12.76%، في وقت شهد استمرار تراجع سناب شات وفيسبوك. قد يدل هذا التغيير على تطور عادات التواصل — حيث يلجأ الأطفال بتزايد إلى تطبيقات المراسلة لتبادل الروابط وصور الميم الساخرة والفيديوهات القصيرة مع أصدقائهم.

كما حافظ محتوى الفيديو والألعاب على شعبيتهما في سلوكيات بحث الأطفال.

واستمرت منصات مثل Netflix وTwitch وDisney+ في الحفاظ على مكانتها — وهي ظاهرة تتماشى مع ما جاء في تقرير كاسبرسكي الأخير عن خدمات البث، الذي أوضح كيف تتحول منصات الترفيه عادةً إلى أهداف للمجرمين السيبرانيين. أما في مجال الألعاب، فحافظت Roblox وMinecraft على شعبيتهما بين الأطفال، مع صعود ملحوظ لمنصة Poki — التي توفر مئات الألعاب المجانية البسيطة سريعة الإيقاع والمتاحة مباشرة عبر المتصفح.

تعلّق آنا لاركينا، خبيرة الأمن والخصوصية لدى كاسبرسكي «تبين اتجاهات هذا العام التطور السريع في ثقافة الأطفال الرقمية — فبينما تجدهم اليوم يتواصلون مع روبوتات محادثة ذكية، يجتمعون غدًا على ترديد أغنية ميم إيطالية لم تصل إلى مسامعك. إلا أن كل اتجاه يخفي وراءه فرصة للتواصل.

تطوير العادات الرقمية

عندما يهتم الأهل بمعرفة ما يشغل أطفالهم من مشاهدات وألعاب وبحث، يتيح ذلك فرصًا للتواصل المثمر ويساعد في تطوير عادات رقمية تتسم بالأمان والثقة المتبادلة ويمكن أن تلعب تطبيقات المتابعة الأبوية الرقمية دورًا مهمًا في هذه المسيرة ليس بهدف الحماية وحدها، وإنما للحفاظ على المشاركة الفعالة.

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