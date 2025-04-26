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رياضة

بـ9 ميداليات، منتخب الجودو يحصد كأس البطولة الأفريقية في كوت ديفوار

منتخب الجودو، فيتو
منتخب الجودو، فيتو

الجودو، حصد المنتخب الوطني للجودو لقب البطولة الأفريقية، المقامة حاليا في كوت ديفوار، بمشاركة 185 لاعبًا ولاعبة من 24 دولة أفريقية.

وتوج منتخب مصر بكأس البطولة الأفريقية بحصد 9 ميداليات متنوعة بواقع 4 ذهبيات وفضية وحيدة و4 برونزيات.

وجاءت نتائج الميداليات الذهبية من نصيب عبد الرحمن عبد الغني (وزن 81 كجم)، عبدالله فهمي (وزن 100 كجم)، محمد عبده (وزن +100 كجم)، يسري سامي (وزن 60 كجم)، بينما أحرز الميدالية الفضية عمر الرملي (وزن 100 كجم).

أما الميداليات البرونزية فكانت من نصيب، علي محمد (وزن 90 كجم)، نورا أحمد سليمان (وزن 48 كجم)، تسنيم رشدي (وزن 57 كجم)، فاطمة محمد (وزن 63 كجم).

وخاض المنتخب منافسات البطولة بقائمة تضم 16 لاعبًا ولاعبة وهم، 

يسري سامي (60 كجم)، محمد سعيد رمضان (66 كجم)، مروان أيمن (73 كجم)، فارس شحاتة (73 كجم)، عبد الرحمن عبد الغني (81 كجم)، علي محمد علي (90 كجم)، عبد الله فهمي (100 كجم)، عمر الرملي (100 كجم)، محمد عبده مسعود (+100 كجم) بالإضافة إلى، نورا أحمد سليمان (48 كجم)، زينب أحمد السيد (52 كجم)، تسنيم رشدي (57 كجم)، فاطمة محمد (63 كجم)، حبيبة أيمن (63 كجم)، فريدة مجدي (70 كجم)، صفا سليمان (78).

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الجودو المنتخب الوطني للجودو البطولة الافريقية عبد الرحمن عبد الغني محمد عبده

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