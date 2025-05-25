التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع المهندس محمد مطيع رئيس اتحاد الجودو، وذلك في إطار متابعة خطط تطوير اللعبة، ودعم المنتخبات الوطنية.

تناول اللقاء مناقشة سبل تطوير لعبة الجودو على المستويات الفنية والإدارية، وبحث آليات الترويج والتسويق لأنشطة الاتحاد بما يسهم في زيادة شعبيتها واستقطاب الرعاة، فضلًا عن تعزيز موارد الاتحاد من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على تعظيم سُبل الدعم المقدم لاتحاد الجودو، سواء من خلال توفير الإمكانيات الفنية واللوجستية للمنتخب الوطني، أو دعم خطط الاتحاد في الترويج والتسويق، مشددًا على أهمية الاستعداد المبكر لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 لتحقيق نتائج مشرفة تليق بمكانة مصر.

وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد الجودو لبحث سبل دعم اللعبة والاستعداد للأولمبياد

اجتماع هام بين أشرف صبحي وممثلي الأندية بشأن انتخابات الهيئات الرياضية

فيما يعقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، غدا الإثنين، لقاء مع ممثلي الأندية لمناقشة مشروع الانتخابات الإلكترونية في الهيئات الرياضية.

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ناقش مع مسؤولي وزارة التخطيط وهيئة النيابة الإدارية سبل وضع استراتيجية للتحول الرقمي في انتخابات الهيئات الشبابية والرياضية خلال الفترة المقبلة بحيث يكون التصويت الكترونيا في جميع انتخابات الأندية والاتحادات الرياضية ومراكز الشباب وكل الهيئات التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

وشدد وزير الشباب والرياضة على أهمية هذا الملف مؤكدا أنه سوف يتم تطبيقه خلال الانتخابات القادمة بعد دراسة كل أوجه العملية الالكترونية لضمان شفافية الانتخابات بكل الوسائل التي ستضعها الوزارة مع الجانب الفني لوزارة التخطيط والجانب الإشرافي القضائي لهيئة النيابة الإدارية.

وأضاف أشرف صبحي أن الوزارة نجحت من قبل فى تجربة الانتخابات الإلكترونية من خلال برلمان الشباب وجمعية المرشدات الكشفية، مؤكدا أن الوزارة تتجه إلى التحول الرقمى فى مختلف مشروعاتها وخدماتها فى ضوء سياسة الدولة المصرية نحو التحول الرقمي.

وزارة الشباب تكشف موعد تفعيل تعديلات قانون الرياضة

فيما كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، آخر تطورات ملف تعديل قانون الرياضة، مؤكدا أن تلك التعديلات تهدف لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار الرياضي، خصوصًا في الأندية الشعبية التي تعاني من أزمات متكررة تهدد استقرارها.

وأوضح الشاذلي، في تصريحات إذاعية، أن الخطوات التنفيذية لتطبيق قانون الرياضة الجديد تسير وفق جدول زمني محدد، قائلا: "القانون حاليًا في مجلس الوزراء، وسيُحال إلى مجلس النواب خلال أيام، ونستهدف أن يبدأ العمل به رسميًا في يوليو المقبل، أي خلال أقل من شهرين من الآن".

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