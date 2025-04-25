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رياضة

منتخب الجودو يتراجع للمركز الرابع في أول أيام البطولة الأفريقية

منتخب الجودو، فيتو
منتخب الجودو، فيتو

الجودو، تراجع المنتخب الوطني للجودو إلى المركز الرابع، بعد ختام منافسات اليوم الأول من البطولة الأفريقية للجودو، المقامة حاليا في كوت ديفوار بمشاركة 24 دولة، في منافسات الرجال والسيدات.

واكتفى منتخب الجودو بحصد 4 ميداليات فقط في منافسات اليوم الأول، بواقع ذهبية وحيدة و3 برونزيات، ليتراجع منتخبنا إلى المركز الـ4 في الترتيب العام.

ترتيب منتخبات البطولة الأفريقية
ترتيب منتخبات البطولة الأفريقية

وجاءت نتائح مشاركة منتخب الجودو في اليوم الأول من البطولة الأفريقية كالتالي:

60 كجم رجال

فوز يسري سامي بالميدالية الذهبية والمركز الأول

66 كجم رجال

خسارة محمد سعيد أمام بطل الجزائر في الدور الثاني

73 كجم رجال

خسارة مروان أيمن أمام بطل كوت ديفوار من الدور الثاني

خسارة فارس شحاتة أمام بطل كوت ديفوار من الدور الثاني

48 كجم سيدات

فوز نورا سالم بالميدالية البرونزية بعد الخسارة أمام لاعبة تونس في قبل النهائي

52 كجم سيدات

خسارة صفا سليمان أمام لاعبة منتخب المغرب في الدور الثاني ثم الخسارة أمام لاعبة تونس في دور الترضية

75 كجم سيدات

فوز تسنيم رشدي بالميدالية البرونزية بعد الخسارة أمام لاعبة غينيا في الدور قبل النهائي

63 كجم سيدات

فوز فاطمة غانم بالميدالية البرونزية بعد الخسارة أمام لاعبة الجزائر في ربع النهائي والفوز بمباراتين في دور الترضية

يذكر أن منتخب الجودو قد حصد كأس البطولة الأفريقية في نسختي 2023 و2024، على مستوى الفردي والفرق.

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