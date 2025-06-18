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حوادث

الإعدام شنقًا لعامل بتهمة قتل ربة منزل ونجلها بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،
جنايات شبرا الخيمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية مستأنف، بالإعدام شنقًا لعامل، بعد رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأى الشرعي في إعدامه علي ما اقترفه، وذلك بعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر عليه بالإعدام شنقًا من محكمة أول درجة، لاتهامه بقتل ربة منزل ونجلها، وشروعه بقتل زوجها وباقي أفراد الأسرة، وذلك بإشعال النيران بمسكنهم أثناء نومهم، وذلك آثر خلف استعرى بينهما، بدائرة قسم أول العبور بمحافظة القليوبية.

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الإعدام شنقًا لعامل لاتهامه بقتل ربة منزل ونجلها بالقليوبية
صدر الحكم برئاسة المستشار أشرف فتحي حلمي ويصا، وعضوية المستشارين تامر عادل عمارة حجازي، ومدحت مجدي محمد عبد اللطيف، وأحمد مصطفى أبو طالب، وأمانة سر محمد شها
أحالت النيابة العامة بـالقليوبية المتهم:- "محمد س أ ر"السن - ٣٦ سنة - عامل - ومقيم محلية عمارة ٤٥ ب الحي الأول العبور القليوبية، في القضية رقم ٨١٥٣ لسنة ٢٠٢٣ جنايات أول العبور والمقيدة برقم ٣٩١٥ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ١٨/ ٩ / ٢٠٢٢ بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليهما / فاطمة حسن مصطفي، هاني محمد مرسي أحمد، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهما إثر خلف استعري بينهما، وأعد لذلك الغرض أدوات "آت وصفها"، فما ان ظفر بهما حيث أيقن تواجدهما نائمين بمسكنهما حتى أضرم النيران به قاصدًا من ذلك قتلا فأحدث إصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالأوراق.


وأوضح أمر الإحالة أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى إذ أنه في ذات الزمان والمكان:- شرع في قتل المجني عليهم  محمد مرسى احمد معبدي، أسماء محمد مرسي أحمد، شيماء محمد مرسي أحمد، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهم إثر خلف استعري بينهم، وأعد لذلك الغرض أدوات "ات وصفها، فما إن ظفر بهم حيث أيقن تواجدهم نائمين بمسكنهما حتى أضرم النيران به قاصدًا من ذلك قتلا فأحدث إصابتهم الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق.

واستطرد أمر الإحالة أنه وضع النار عمدًا بمسكن المجني عليهم سالفي الذكر - بأن قام بإيصال مصدرًا حراريًا سريع الاشتعال بأبوابه مما نتج عنه امتداد النيران بمحل الواقعة ووفاة المجني عليهما فاطمة حسن مصطفي هاني محمد مرسي أحمد وحدوث الآثار الموصوفة بتقرير قسم الأدلة الجنائية المرفق على النحو المبين بالأوراق.


وتابع أمر الإحالة أنه أحرز أداة "مادة حارقة" ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مقتضى من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق.

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