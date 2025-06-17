المشدد 15 عاما للمتهمين بقتل شخص وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد 15 عاما للمتهمين بقتل شخص وحيازة أسلحة نارية وبيضاء، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

المشدد 15 عاما للأشقاء والأبناء لقتلهم شخص وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

أحالت النيابة العامة القليوبية المتهمين:- «عمرو.م.ا.م» 45 سنة - مشرف إنتاج، و«السيد.م.ا» - ٥١ سنة، و«محمد.ع.م» - ١٩ سنة، طالب -و«رضا.م.ا» - ٤٧ سنة – محام - «محمود.ر.م» مقيمين جميعا شارع المهندس حسن عبد الفتاح - مدينة التعاون - شبرا الخيمة ثان محافظة القليوبية - في القضية رقم ١٤٩٢٨ لسنة ٢٠٢٤ قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٢٩٦٣ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٢٤ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية

المتهمون: قتلوا المجني عليه / محمد طارق الحسيني مصطفى موافي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدوا العزم على ذلك وبيتوا النية وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية (فردي خرطوش) وذخائرها وأسلحة بيضاء (شوم - زجاج - ماسورة حديدية - حجارة وتوجهوا عصبة لمنزله) وما إن ظفروا به حتى أطلقوا عليه وابلًا من الأعيرة النارية فأحدثوا إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بوفاته في الحال على النحو المبين بالأوراق.

جنايات شبرا الخيمة، بالسجن المشدد 15 عاما للأشقاء والأبناء لقتلهم شخص



استطرد أمر الإحالة القليوبية ان المتهمين حازوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء ( شوم - زجاج - ماسورة حديدية - حجارة) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني ومبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.



وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الثاني: أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن ( فرد خرطوش).



وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الثاني أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري محل الاتهام السابق، وذلك دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.



وتابع أمر الإحالة ان المتهم الخامس أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريا غير مششخن «فرد خرطوش» وذخائر مما تستعمل في السلاح الناري محل الاتهام السابق وذلك دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.



وأختتم أمر الإحالة ان المتهمين الأول والثالث والرابع: حازوا بغير ترخيص بواسطة المتهمين الثاني والخامس سلاحين ناريين غير مششخنين فردي خرطوش، كما حازوا بغير ترخيص بواسطة المتهمين الثاني والخامس ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية الغير مششخنة وذلك دون ان يكون مرخصا لهم بحيازتها أو إحرازها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.