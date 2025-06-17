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المشدد 5 سنوات للمتهم بخدش حياء فتاة وتهديدها بشبرا الخيمة

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهم بخدش حياء فتاة وتهديدها، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

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المشدد 5 سنوات للمتهم بخدش حياء فتاة وتهديدها بشبرا الخيمة


صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش

أحالت النيابة العامة القليوبية  المتهم:- «عبد الرحمن.م.ع» - 27 سنة مقيم شارع احمد عرابي - عزبة الورد قسم ثان شبرا الخيمة القليوبية، في القضية رقم ٣٤٨٠٠ لسنة ۲۰٢٣ ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ٤٣٦٩ لسنة ۲۰٢٣ کلی جنوب بنها، لأنه في غضون م ٢٠٢٣ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية هدد المجني عليها «ايه.ح.م» كتابة بإفشاء أمور خادشة للشرف وكان التهديد مصحوبًا بطلب وبتكليف الحصول على منفعة بأن راسلها بوسيلة من وسائل الاتصالات بصورها الشخصية العارية التي هددها بنشرها على النحو المبين بالتحقيقات.


إستطرد أمر الإحالة ان المتهم اعتدي علي حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها وذلك بان التقط لها بجهاز هاتف مزود بكاميرا صورًا شخصية عارية لها في مكان خاص تحصل عليها دون علمها ليهددها بما يخدش الشرف على النحو المبين بالتحقيقات.


وتابع أمر الإحالة أن المتهم زعج المجني عليها بان ارسل اليها رسائل التهديد موضوع الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات.


وأختتم أمر الإحالة ان المتهم انشأ وادار حساب بان استعمل وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي ليهددها ونشر تلك الصور التي تحصل عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

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