قام المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بجولة تفقدية لشارع الرشاح بحي شرق شبرا الخيمة، الجاري تطويره بتمويل من الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية إذ يشمل التطوير أعمال الرصف وعمل محور مروري مميز يربط طريق ترعة الاسماعيلية بمحور العصار ويأتي هذا المشروع في إطار خطة محافظة القليوبية لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحويل شارع الرشاح إلى محور مروري مميز يربط طريق ترعة الإسماعيلية بمحور العصار، مما يساهم في تسهيل حركة المرور وتخفيف الازدحام في المنطقة.

محافظ القليوبية يتفقد شارع الرشاح بحي شرق شبرا الخيمة

جدير بالذكر إن شارع الرشاح، الذي يبلغ طوله 1800 متر، عاني لسنوات طويلة من الإهمال الشديد وتدهور البنية التحتية. وقد شهد الشارع العديد من التعديات والمخالفات، حيث انتشرت الأكشاك والمحلات المخالفة التي أعاقت حركة المرور وشوهت المظهر العام وفي خطوة جريئة، وقد قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خلال الشهرين الماضيين بإزالة جميع التعديات والمخالفات على حرم الشارع.

ويشمل التطوير رصف الشارع بالكامل، ودفن كابلات الكهرباء ذات الضغط العالي، وإنشاء أرصفة جديدة، وتزويد الشارع بأعمدة إنارة حديثة. كما وجه المحافظ بإنشاء أسواق حضارية بديلة للأكشاك التي تمت إزالتها، وذلك لتوفير أماكن مناسبة للباعة الجائلين.

وخلال الجولة تفقد محافظ القليوبية أعمال وضع طبقة السن بطول الطريق حيث شدد المحافظ بدفع الأعمال والعمل بنظام الورديات لتسليم الطريق وفق الجداول الزمنية المحددة له.

جاء ذلك بحضور كل من؛ الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد محمد البسيوني رئيس حي شرق شبرا الخيمة.

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