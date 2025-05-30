الجمعة 30 مايو 2025
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أخبار مصر

وزير العمل: جاهزون لتصدير العمالة المدربة إلى سوق العمل الصربي

وزير العمل خلال اللقاء
وزير العمل خلال اللقاء

التقى وزير العمل محمد جبران، وزير العمل صباح اليوم الجمعة، في العاصمة بلجراد، مع ميليستا دجور جيفيتش ستامينكوفسكي وزيرة العمل والتوظيف والمحاربين القدماء والشؤون الاجتماعية الصربية، لتفعيل سُبل التعاون المُشترك،وذلك بحضور باسل صلاح، سفير مصر في العاصمة بلجراد، وإبراهيم حمزة الشيخ، نائب السفير.

تصدير العِمالة المُدربة إلى سوق العمل الصربي

وأكد الوزير جبران جاهزية الدولة المصرية لتصدير العِمالة المُدربة إلى سوق العمل الصربي، وفي كافة المجالات والمهن المطلوبة، موضحًا  أن صربيا تُعد شريكًا استراتيجيًا لمصر، وأن العلاقات بين البلدين تحظى بدعم مباشر من القيادتين السياسيتين، اللتين أرستا أسس التعاون الوثيق، وتعمل الحكومتان على ترجمته إلى مشروعات وشراكات ملموسة في مختلف القطاعات.

وجاء ذلك في إطار زيارته إلى دولة صربيا، لفتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية الماهرة والمُدربة،و تنفيذًا للاتفاقيات ومذكرات التعاون التي شهد توقيعها –في يوليو الماضي - الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش،خاصة في مجال العمل والتوظيف.

واستعرض الوزير جبران جهود الدولة المصرية، لفتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية المدربة، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين، في مجالات تنقل الأيدي العاملة، وتطوير منظومة التدريب المهني ورفع كفاءة مراكز التدريب، وتنمية مهارات الشباب،وتأهيلهم على احتياجات سوق العمل الخارجي، والتأكد من امتلاكهم المهارات اللازمة من خلال "الفحص المهني"، وقياس مستوى المهارة والحرفة، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، عن طريق "وحدة توجيه ما قبل المُغادرة " التابعة للوزارة.

كما أكد الوزير على أن "الوزارة" أنشأت مركز تدريب مهني حديث،وهو مركز تدريب الحجاز، والمُجهز بأحدث المعدات والآليات والذي يمكن أن يكون مركزًا يتم فيه تأهيل واختبار العمالة التي ترغب للعمل في دولة صربيا.

من جانبها أكدت وزيرة العمل الصربية على متانة العلاقات بين البلدين، وفي كل المجالات.. وأشادت بدور مصر الريادي والمحوري على المستوى العربي والأفريقي،وأشارت إلى زيارة مرتقبة  لرئيس وزراء صربيا إلى القاهرة،ليلتقي بنظيره المصري،وأنه جرى تكلفيها بمتابعة ملف العمل، وتقديم مقترحات بشأن التعاون في هذا المجال،لعرضها خلال الزيارة، كما أشارت إلى مذكرة التفاهم في مجال انتقال العمالة التي ذكرها الوزير جبران.

وأكدت أهمية صياغة آلية جديدة لتسهيل انتقال الكوادر المصرية المُدربة إلى سوق العمل الصربي وشهد اللقاء، فيديو تسجيلي لعرض إنجازات الدولة المصرية،والمناخ الاستثماري المتميز، ودور الكوادر المصرية الماهرة في بناء المشروعات العملاقة منها "العاصمة الإدارية" و"مشروع الضبعة النووية"،وغيرها.

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