مخالفة للتوقعات، ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى 223 ألفا

ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى أن سوق العمل ظل مستقرا في مارس الجاري، رغم التوقعات القاتمة بسبب تصاعد التوترات التجارية وخفض الإنفاق الحكومي بشكل كبير.

طلبات الحصول على إعانات البطالة

زادت الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية بمقدار 2000 طلب لتصل إلى 223 ألفا بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 15 مارس، وفقًا لما ذكرته وزارة العمل اليوم الخميس، حيث كان اقتصاديون قد توقعوا تسجيل 224 ألف طلب للأسبوع الأخير.

وظلت طلبات إعانات البطالة تتحرك ضمن نطاق 203.000 - 242.000 منذ بداية العام، حيث بقيت معدلات التسريح منخفضة نسبيًا، بينما تباطأت وتيرة التوظيف.

تسريحات العاملين في القطاع العام وتأثيرها المحدود

لا تزال البيانات الصادرة عن برنامج تعويضات البطالة للعاملين الفيدراليين (UCFE)، والتي يتم الإبلاغ عنها بتأخير أسبوع واحد، تظهر تأثيرًا محدودا لعمليات التسريح الجماعي التي نفذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضمن محاولات غير مسبوقة لتقليص حجم الحكومة.

وأشار محللو سوق العمل إلى أن عمليات التسريح السريعة التي نفذتها وزارة كفاءة الحكومة، التي يقودها الملياردير التكنولوجي إيلون ماسك، تم تنفيذها أحيانا بطريقة تجعل من الصعب على العمال المسرحين تقديم طلبات للحصول على إعانات البطالة.

وفي وثائق قدمتها الحكومة للمحكمة هذا الأسبوع، تم الإقرار بأن ما يقرب من 25.000 عامل ممن تم تعيينهم مؤخرًا قد تم فصلهم. لكن أحد القضاة حكم بأن عمليات الفصل كانت على الأرجح غير قانونية، مما أدى إلى إعادة تعيين العمال مع وضعهم في إجازة إدارية مؤقتة.

شملت بيانات طلبات إعانات البطالة الفترة التي يتم فيها مسح الشركات من قبل الحكومة لإعداد تقرير التوظيف لشهر مارس. وكان الاقتصاد قد أضاف 151,000 وظيفة في فبراير.

ومن المتوقع أن تقدم البيانات التي ستُنشر الأسبوع المقبل حول عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من المساعدة - والتي تُستخدم كبديل لمعدل التوظيف - رؤية أوضح حول صحة سوق العمل في مارس.

ووفقًا لتقرير طلبات إعانات البطالة، ارتفعت ما يُعرف بـ "الطلبات المستمرة" بمقدار 33,000 طلب لتصل إلى 1.892 مليون طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 8 مارس.

وتوقع الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4% هذا العام، مقارنةً بتوقعاته السابقة في ديسمبر التي كانت عند 4.3%.

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