أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 123 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 123، الصادر في 2 يونية 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات محافظة كفر الشيخ، وشركة الإسكندرية للبترول.

وجاءت أبرز القرارات كالتالي:

- محافظة كفر الشيخ قرار رقم 6915 لسنة 2025، باعتماد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية نشرت التابعة للوحدة المحلية لقرية ميت الديبة- مركز قلين بتعديل شارع بعرض 4 متر إلى 6 متر، بناء على الطلب المقدم من المواطنة شريفة أحمد السيد الدستى.

-قرار شركة الإسكندرية للبترول رقم 290 لعام 2024، بشأن الموافقة على تعديل بعض مواد النظام األساسى للشركة بما يتفق مع القانون رقم 97 لسنة 1983 في شأن هيئات القطاع العام وشركاته ولائحته التنفيذية.

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