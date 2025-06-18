الأربعاء 18 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

دمياط تعتمد التحويلات المدرسية الإلكترونية لأول مرة لضمان الشفافية والانضباط

ياسر عمارة وكيل وزارة
ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

عقد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعًا موسعا مع مديري المراحل التعليمية، لمناقشة آليات تنظيم التحويلات للعام الدراسي الجديد، وذلك في إطار جهودها لضبط منظومة التحويلات المدرسية وتيسير الإجراءات على أولياء الأمور. 

وشهد الاجتماع حضور نشوى البدالي، مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، وباسم شوقي من الشؤون القانونية، حيث تم استعراض الضوابط الجديدة المنظمة للعملية.

إلزام بالكثافات السابقة ومنع التكدس

وخلال الاجتماع، شدد وكيل الوزارة على ضرورة التزام جميع المدارس بالكثافات الطلابية التي تم تطبيقها في العام الماضي، وذلك حفاظًا على جودة العملية التعليمية والحد من التكدس داخل الفصول.

كما أكد "عمارة" أن التوزيع المتوازن للطلاب داخل المدارس يُعد من أولويات المديرية، وهو ما يتطلب التنسيق الدقيق مع مسؤولي الإحصاء والتطوير التكنولوجي في كل إدارة. 

تشكيل لجان التحويلات وفق الكتاب الدوري رقم 40

ووجه وكيل الوزارة بتشكيل لجان التحويلات بالإدارات التعليمية وفقًا للكتاب الدوري رقم 40، مع تعديل تشكيل اللجنة لتضم مسؤول الإحصاء ومسؤول التطوير التكنولوجي، بما يعزز من دقة الأداء ويرفع كفاءة الإجراءات.

وكيل وزارة تعليم دمياط يجتمع بمديري المراحل التعليمية
وكيل وزارة تعليم دمياط يجتمع بمديري المراحل التعليمية

التحويلات الإلكترونية لأول مرة في دمياط

في خطوة نوعية نحو التحول الرقمي، أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط عن تطبيق منظومة التحويلات المدرسية إلكترونيًا هذا العام، بهدف الحد من المجاملات وتيسير الإجراءات على أولياء الأمور.

وأكد "عمارة" أن التحول الإلكتروني يعكس التوجه العام للوزارة نحو استخدام الحلول الذكية في إدارة العملية التعليمية.

"جمع شمل الأسرة" أولوية في قرارات التحويل

وشدد وكيل الوزارة في ختام الاجتماع على ضرورة مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي عند النظر في طلبات التحويل، مؤكدًا أن مبدأ "جمع شمل الأسرة" يأتي على رأس أولويات القبول، إلى جانب الالتزام بالضوابط العامة. 

التزام بالانضباط وتحسين بيئة التعليم

وتعكس هذه الإجراءات الجديدة حرص مديرية التربية والتعليم بدمياط على تنظيم بيئة تعليمية منضبطة وعادلة، تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب وأولياء الأمور، وتؤكد على استمرار السعي لتحديث المنظومة التعليمية بما يتواكب مع التحول الرقمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التطوير التكنولوجي التربية والتعليم العملية التعليمية جودة العملية التعليمية مديرية التربية والتعليم بدمياط ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط التحويلات المدرسية بدمياط تعليم دمياط

مواد متعلقة

ضبط صاحب كافتيريا اعتدى على طالب بسلاح أبيض في دمياط والأمن يكشف التفاصيل

أزواج وقتلة.. 5 جرائم تهز مصر.. شاب ينهي حياة زوجته صعقا بالكهرباء في البحيرة.. رجل أعمال يتخلص من «أم أولاده» خنقا في التجمع.. وعاطل يحرق «رفيقة دربه» بالقليوبية

انطلاق العرض الخاص لفيلم “الهنا اللي أنا فيه” بالشيخ زايد (صور)

ساخرون، غراب البين يكتب: البنى‭ ‬آدمين‭ ‬أصبحوا‭ ‬غشاشين

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

وهم‭ ‬السلام‭ ‬وصراع‭ ‬الوجود

وزارة‭ ‬التعليم‭: ‬ الحبس‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬مع‭ ‬الشغل‭ ‬لأى‭ ‬طالب‭ ‬يضيع‭ ‬التابلت‭ ‬‬والمؤبد‭ ‬لولى‭ ‬أمره‭!

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء.. كامل الوزير يستعرض خطة التنمية الصناعية.. 7 محاور لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.. وإقرار تيسيرات وحوافز للنهوض بالقطاع

الأكثر قراءة

اختفاء حاملة طائرات أمريكية عن أنظمة التتبع أثناء توجهها إلى الشرق الأوسط

تطبيق زيادة الأجرة 250 جنيها لوحدات الإيجار القديم اعتبارا من هذا الموعد

رابط سريع، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في جميع المحافظات

بعد تصديق الرئيس، موعد تطبيق العلاوة والحافز الجديد للموظفين

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 18-6-2025

بأصوات مرعبة ودمار شامل، إيران تهدد الإسرائيليين وتطالبهم بالتخلي عن نتنياهو (فيديو)

واشنطن تحرك 30 طائرة عسكرية بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على إيران

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 18-6-2025

آخر تطورات سعر كيلو الألومنيوم اليوم الأربعاء 18-6-2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 18-6-2025

المزيد

انفوجراف

عمرو موسى طالب بانعقاده فورا.. ماهو مجلس الأمن القومي المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الفلوس الورق في المنام وعلاقتها بتجنب المشاكل والخلافات

ما هو الغثاء الأحوى؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

تفسير حلم التكريم في المنام وعلاقته بالسعادة والتطورات الإيجابية

المزيد
الجريدة الرسمية