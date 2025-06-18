دمياط تعتمد التحويلات المدرسية الإلكترونية لأول مرة لضمان الشفافية والانضباط

عقد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعًا موسعا مع مديري المراحل التعليمية، لمناقشة آليات تنظيم التحويلات للعام الدراسي الجديد، وذلك في إطار جهودها لضبط منظومة التحويلات المدرسية وتيسير الإجراءات على أولياء الأمور.

وشهد الاجتماع حضور نشوى البدالي، مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، وباسم شوقي من الشؤون القانونية، حيث تم استعراض الضوابط الجديدة المنظمة للعملية.

إلزام بالكثافات السابقة ومنع التكدس

وخلال الاجتماع، شدد وكيل الوزارة على ضرورة التزام جميع المدارس بالكثافات الطلابية التي تم تطبيقها في العام الماضي، وذلك حفاظًا على جودة العملية التعليمية والحد من التكدس داخل الفصول.

كما أكد "عمارة" أن التوزيع المتوازن للطلاب داخل المدارس يُعد من أولويات المديرية، وهو ما يتطلب التنسيق الدقيق مع مسؤولي الإحصاء والتطوير التكنولوجي في كل إدارة.

تشكيل لجان التحويلات وفق الكتاب الدوري رقم 40

ووجه وكيل الوزارة بتشكيل لجان التحويلات بالإدارات التعليمية وفقًا للكتاب الدوري رقم 40، مع تعديل تشكيل اللجنة لتضم مسؤول الإحصاء ومسؤول التطوير التكنولوجي، بما يعزز من دقة الأداء ويرفع كفاءة الإجراءات.

وكيل وزارة تعليم دمياط يجتمع بمديري المراحل التعليمية

التحويلات الإلكترونية لأول مرة في دمياط

في خطوة نوعية نحو التحول الرقمي، أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط عن تطبيق منظومة التحويلات المدرسية إلكترونيًا هذا العام، بهدف الحد من المجاملات وتيسير الإجراءات على أولياء الأمور.

وأكد "عمارة" أن التحول الإلكتروني يعكس التوجه العام للوزارة نحو استخدام الحلول الذكية في إدارة العملية التعليمية.

"جمع شمل الأسرة" أولوية في قرارات التحويل

وشدد وكيل الوزارة في ختام الاجتماع على ضرورة مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي عند النظر في طلبات التحويل، مؤكدًا أن مبدأ "جمع شمل الأسرة" يأتي على رأس أولويات القبول، إلى جانب الالتزام بالضوابط العامة.

التزام بالانضباط وتحسين بيئة التعليم

وتعكس هذه الإجراءات الجديدة حرص مديرية التربية والتعليم بدمياط على تنظيم بيئة تعليمية منضبطة وعادلة، تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب وأولياء الأمور، وتؤكد على استمرار السعي لتحديث المنظومة التعليمية بما يتواكب مع التحول الرقمي.

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