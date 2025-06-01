وكيل تعليم دمياط من غرفة العمليات: لا شكاوى بامتحانات الشهادة الإعدادية (صور)

تابع ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، ثاني أيام امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، وذلك بناء على توجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بضرورة ضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة وتوفير الأجواء المثالية للطلاب

غرفة عمليات مركزية لمتابعة دقيقة ومستمرة

ترأس وكيل الوزارة غرفة العمليات المركزية بالمديرية، بحضور الأستاذة سامية إبراهيم الطراوي، والدكتور حسن محمد حسن من مكتب متابعة الوزير، إلى جانب أعضاء اللجنة المعنية بمتابعة سير الامتحانات.

وأكد "عمارة" وصول مظاريف الأسئلة إلى اللجان الـ157 المنتشرة على مستوى المحافظة في التوقيت المحدد، وسط إجراءات أمنية مشددة، بما يضمن سلامة وشفافية الامتحانات.

حضور شخصي لضمان النزاهة من المطبعة السرية

كشف وكيل وزارة التعليم عن حضوره شخصيًا لعملية تسليم مظاريف الأسئلة من المطبعة السرية فجر اليوم الأول للامتحانات، إلى جانب متابعته لمركز التوزيع الفرعي لإدارة دمياط التعليمية، في خطوة تؤكد التزامه التام بضمان نزاهة الامتحانات وانضباط الإجراءات.

وكيل الوزارة يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية من غرفة العمليات المركزية بالمديرية

33 ألف طالب يؤدون الامتحانات دون شكاوى

وأشار "عمارة" إلى أن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات يبلغ 33,968 طالبًا وطالبة، خاضوا اليوم امتحانات مادتي اللغة الإنجليزية والجبر والإحصاء. وتستمر الامتحانات على مدار ستة أيام، حتى يوم الأربعاء الموافق 4 يونيو.

وأوضح أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى تتعلق بسير الامتحانات لليوم الثاني على التوالي.

ربط مباشر مع الإدارات التعليمية العشر

أكد "عمارة" على استمرار التواصل اللحظي بين غرفة العمليات المركزية وغرف العمليات الفرعية في الإدارات التعليمية العشر بمحافظة دمياط، لمتابعة أية مستجدات أو طوارئ والتعامل الفوري معها، مشددًا على أهمية تهيئة المناخ المناسب للطلاب داخل اللجان.

التزام تام بتوفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة

اختتم وكيل الوزارة تصريحاته بالتأكيد على التزام مديرية التعليم بدمياط بتوفير الأجواء المناسبة التي تضمن إجراء الامتحانات بسلاسة وهدوء، بما يليق بمستوى المنظومة التعليمية في المحافظة.

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