الأحد 01 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل تعليم دمياط من غرفة العمليات: لا شكاوى بامتحانات الشهادة الإعدادية (صور)

ياسر عماره وكيل وزارة
ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

 تابع ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، ثاني أيام  امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، وذلك بناء على توجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بضرورة ضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة وتوفير الأجواء المثالية للطلاب

غرفة عمليات مركزية لمتابعة دقيقة ومستمرة

ترأس وكيل الوزارة غرفة العمليات المركزية بالمديرية، بحضور الأستاذة سامية إبراهيم الطراوي، والدكتور حسن محمد حسن من مكتب متابعة الوزير، إلى جانب أعضاء اللجنة المعنية بمتابعة سير الامتحانات.

وأكد "عمارة" وصول مظاريف الأسئلة إلى اللجان الـ157 المنتشرة على مستوى المحافظة في التوقيت المحدد، وسط إجراءات أمنية مشددة، بما يضمن سلامة وشفافية الامتحانات.

حضور شخصي لضمان النزاهة من المطبعة السرية

كشف وكيل وزارة التعليم عن حضوره شخصيًا لعملية تسليم مظاريف الأسئلة من المطبعة السرية فجر اليوم الأول للامتحانات، إلى جانب متابعته لمركز التوزيع الفرعي لإدارة دمياط التعليمية، في خطوة تؤكد التزامه التام بضمان نزاهة الامتحانات وانضباط الإجراءات.

وكيل الوزارة يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية من غرفة العمليات المركزية بالمديرية
وكيل الوزارة يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية من غرفة العمليات المركزية بالمديرية

 

 

33 ألف طالب يؤدون الامتحانات دون شكاوى

وأشار "عمارة" إلى أن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات يبلغ 33,968 طالبًا وطالبة، خاضوا اليوم امتحانات مادتي اللغة الإنجليزية والجبر والإحصاء. وتستمر الامتحانات على مدار ستة أيام، حتى يوم الأربعاء الموافق 4 يونيو.

وأوضح أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى تتعلق بسير الامتحانات لليوم الثاني على التوالي.

ربط مباشر مع الإدارات التعليمية العشر

 

أكد "عمارة" على استمرار التواصل اللحظي بين غرفة العمليات المركزية وغرف العمليات الفرعية في الإدارات التعليمية العشر بمحافظة دمياط، لمتابعة أية مستجدات أو طوارئ والتعامل الفوري معها، مشددًا على أهمية تهيئة المناخ المناسب للطلاب داخل اللجان.

التزام تام بتوفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة

اختتم وكيل الوزارة تصريحاته بالتأكيد على التزام مديرية التعليم بدمياط بتوفير الأجواء المناسبة التي تضمن إجراء الامتحانات بسلاسة وهدوء، بما يليق بمستوى المنظومة التعليمية في المحافظة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الشهادة الاعدادية امتحانات الشهاده الاعداديه زارة التربية والتعليم سير العملية الامتحانية ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط متحانات الشهادة الإعدادية محافظ دمياط

الأكثر قراءة

سيندم الجميع دون استثناء، رسالة غامضة لتوفيق عكاشة تثير المخاوف

موقف أفشة من الرحيل عن الأهلي

هبوط أرضي يكشف واقعة التنقيب عن الآثار داخل قصر ثقافة الطفل بالأقصر (صور)

اكتشاف خطأ في امتحان الدراسات لطلاب الإعدادية بالشرقية

مصدر بالأهلي يكشف قيمة صفقة استعارة بيكهام

حفيد نوال الدجوي يكشف أسرارا جديدة في مصرع شقيقه، ويشكك في رواية محامي إنجي وماهي

5 أيام إجازة للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة عيد الأضحى

16500 جنيها متوسط سعر طن أرز الشعير عريض الحبة اليوم الأحد بالأسواق

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد 1-6-2025 بالأسواق

16500 جنيها متوسط سعر طن أرز الشعير عريض الحبة اليوم الأحد بالأسواق

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر الخردة اليوم الأحد 1-6-2025 بالأسواق

30.3 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد 1-6-2025 في البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

سيطرة مصرية على أقوى دوري في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية نزول اللبن من الثدي في المنام وعلاقتها بالحظ الجيد والرزق الوفير

برنامج دين حياة.. رمضان البيه يتحدث عن المعاني الروحية في الشعائر والمناسك (فيديو)

دعاء اليوم السابع من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

المزيد
الجريدة الرسمية