تعليم دمياط يحصد كأس التميز في مبادرة "العقول الخضراء"

توجت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط بكأس التميز والتفوق على مستوى الجمهورية ، ذلك في خطوة تضاف إلى سجل إنجازاتها المتميزة، ضمن فعاليات مبادرة "العقول الخضراء"، التي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والممارسات المستدامة بين الطلاب.

مدرسة السيدة خديجة تتصدر المشهد

جاء هذا التتويج بفضل الأداء الاستثنائي لمدرسة السيدة خديجة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة دمياط الجديدة، والتي تمكنت من اقتناص المركز الأول على مستوى الجمهورية في المرحلة الإعدادية ضمن المبادرة.

تهنئة رسمية من وكيل الوزارة

وهنأ ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، جميع المشاركين من مختلف الإدارات التعليمية بالمديرية، موجهًا تحية خاصة لمدرسة السيدة خديجة على تفوقها اللافت. كما أعرب عن تقديره للدكتورة إيناس عبد الخالق، مدير عام الشؤون التنفيذية، علاء ناشد النادي، موجه عام التربية الاجتماعية، وفريق توجيه عام التربية الاجتماعية، لما بذلوه من جهود ملموسة في سبيل تحقيق هذا النجاح.

تأكيد على الريادة والوعي البيئي

يعكس هذا الإنجاز حجم العمل الجاد والالتزام الذي تبديه مديرية تعليم دمياط في غرس مفاهيم التنمية المستدامة والابتكار البيئي بين صفوف الطلاب، ويؤكد تقدم المديرية في تبني المبادرات الوطنية الرائدة.

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