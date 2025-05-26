وكيل تعليم دمياط يتابع توزيع أسئلة امتحانات النقل بكفر سعد (صور)

تابع ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الإثنين، أعمال توزيع أسئلة امتحانات النقل بمدارس إدارة كفر سعد التعليمية، حيث تابع انتظام العمل من داخل مركز توزيع الأسئلة، بحضور قيادات الإدارة التعليمية، وعلى رأسهم أحمد طعيمة، مدير الإدارة، و حسام بكري، وكيل الإدارة.

إجراءات احترازية مشددة لضمان سلامة التوزيع

وخلال الجولة، اطمأن "عمارة" على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتنظيمية لضمان وصول أوراق الأسئلة إلى المدارس في أمان تام، مع التأكيد على الانضباط الكامل خلال سير العملية الامتحانية.

متابعة إلكترونية لباقي الإدارات عبر الفيديو كونفرانس

امتدت متابعة وكيل الوزارة لتشمل باقي الإدارات التعليمية بالمحافظة، من خلال غرفة العمليات بإدارة كفر سعد، حيث تم الإشراف على تسليم الأسئلة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حرصًا على تحقيق أعلى درجات الأمان والانضباط في التوزيع.

وكيل وزارة تعليم دمياط يتابع سير الامتحانات بإدارة كفر سعد

اجتماع موسع مع غرفة العمليات وتعليمات حاسمة

وعقب انتهاء عملية التوزيع، عقد ياسر عمارة اجتماعًا موسعًا مع أعضاء غرفة العمليات، أصدر خلاله مجموعة من التوجيهات الحاسمة لضبط العملية الامتحانية، أبرزها:

توفير بيئة هادئة ومهيئة داخل اللجان لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في أجواء مناسبة.

الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للامتحانات، لا سيما المتعلقة بالانضباط ومكافحة الغش.

التأكد من توافر التهوية الجيدة والإضاءة داخل الفصول.

تفعيل دور المراقبين لضبط النظام ومنع أي محاولات للغش بكل حزم.

سرعة التواصل مع غرفة العمليات في حال حدوث أي طارئ لضمان سرعة المعالجة.



جهود مستمرة لتهيئة بيئة تعليمية عادلة ومنضبطة

تأتي هذه المتابعات والتوجيهات في إطار خطة مديرية التربية والتعليم بدمياط لضمان سير الامتحانات بنزاهة وعدالة، وتوفير أجواء مناسبة تُمكن الطلاب من التركيز وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

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