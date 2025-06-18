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خارج الحدود

بوتين يؤكد لـ بن زايد استعداد روسيا للعب دور الوسيط بين إسرائيل وإيران

بوتين وبن زايد، فيتو
بوتين وبن زايد، فيتو

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثته مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان استعداد روسيا لتقديم وساطتها في الحوار بين إيران وإسرائيل.

 بوتين ناقش مع نظيره الإماراتي التصعيد الأخير في المنطقة

وأشار البيان الصادر عن الخدمة الصحفية للكرملين، إلى أن بوتين ناقش مع نظيره الإماراتي التصعيد الأخير في المنطقة، معربا عن استعداد موسكو لمساعدة الأطراف المعنية في إيجاد حلول دبلوماسية للأزمة الحالية.

 استعداد روسيا لتقديم مساعي وساطة لدفع الحوار بين أطراف النزاع

كما أكد فلاديمير بوتين استعداد روسيا لتقديم مساعي وساطة لدفع الحوار بين أطراف النزاع، مع إبلاغه محمد بن زايد عن الاتصالات التي أجراها في هذا الصدد مع عدد من القادة الأجانب، حيث ورد في البيان: "عبر الطرفان عن قلقهما العميق إزاء استمرار تصاعد النزاع الإيراني الإسرائيلي، الذي يحمل في طياته عواقب سلبية للغاية على المنطقة بأسرها".

ضرورة ملحة لوقف الأعمال القتالية في أسرع وقت ممكن 

وأضاف البيان: "كما شدد الجانبان على الضرورة الملحة لوقف الأعمال القتالية في أسرع وقت ممكن وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لتسوية القضايا الخلافية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني".

وفي الختام، أطلع بوتين الرئيس الإماراتي على الاتصالات التي أجراها مع عدد من القادة الأجانب بشأن الوضع في الشرق الأوسط.

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ايران وإسرائيل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد روسيا

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