الأحد 08 يونيو 2025
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خارج الحدود

‏زيلينسكي: بوتين لا يريد السلام بل الهزيمة الكاملة لأوكرانيا

زيلينسكي وبوتين،
زيلينسكي وبوتين، فيتو

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير ‏زيلينسكي مساء اليوم الأحد، إن بوتين لا يريد السلام بل الهزيمة الكاملة لأوكرانيا.

 

روسيا لا تريد وقف الحرب وهذه هي المشكلة

وقال زيلينسكي في وقت سابق من اليوم الأحد إن روسيا لا تريد وقف الحرب وهذه هي المشكلة.

وصرح زيلينسكي لشبكة إيه بي سي أنه يجب على ترامب فرض مزيد من العقوبات على روسيا.. لقد تم نقل ٢٠ ألف صاروخ مضاد للمسيرات من واشنطن إلى الشرق الأوسط كانت مخصصة لأوكرانيا.

واستكمل زيلنسكي أنه بدون مساعدات أمريكية تزداد فرص انتصار روسيا وتتكبد أوكرانيا خسائر فادحة في الأرواح.

 

‏زيلنسكي يطالب ترامب بفرض عقوبات على روسيا

وفي وقت سابق، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير ‏زيلينسكي، نظيره الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على روسيا لإجبارها على وقف النار الشامل.

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زيلينسكي بوتين روسيا الرئيس الأوكراني أوكرانيا ترامب

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