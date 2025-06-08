‏زيلينسكي: بوتين لا يريد السلام بل الهزيمة الكاملة لأوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير ‏زيلينسكي مساء اليوم الأحد، إن بوتين لا يريد السلام بل الهزيمة الكاملة لأوكرانيا.

روسيا لا تريد وقف الحرب وهذه هي المشكلة

وقال زيلينسكي في وقت سابق من اليوم الأحد إن روسيا لا تريد وقف الحرب وهذه هي المشكلة.

وصرح زيلينسكي لشبكة إيه بي سي أنه يجب على ترامب فرض مزيد من العقوبات على روسيا.. لقد تم نقل ٢٠ ألف صاروخ مضاد للمسيرات من واشنطن إلى الشرق الأوسط كانت مخصصة لأوكرانيا.

واستكمل زيلنسكي أنه بدون مساعدات أمريكية تزداد فرص انتصار روسيا وتتكبد أوكرانيا خسائر فادحة في الأرواح.

‏زيلنسكي يطالب ترامب بفرض عقوبات على روسيا

وفي وقت سابق، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير ‏زيلينسكي، نظيره الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على روسيا لإجبارها على وقف النار الشامل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.