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خارج الحدود

بوتين يحمي إيران، حقيقة صورة استعداد روسيا لإطلاق الصواريخ النووية بعد 22 ساعة

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

الهجوم الإسرائيلي علي إيران، أدي الهجوم الذي وقع في الساعات القليلة الماضية لتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا  مفبركة، وسط العديد من الأخبار الكاذبة المنتشرة بعد الضربة الإسرائيلية علي ايران.

ومن بين الصور المتداولة علي مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعدد من القنوات الروسية تنشر مؤقت “تايمر” عد تنازلي لساعات قريبة إلى جوار صورة للرئيس الروسي بوتين وصاروخ نووى علي الجهة الأخري.

حقيقة الصورة المتداولة لصورة بوتين

وجاءت الصورة المتداولة وتبدو أنها ملتقطة عن شاشة تلفزيون روسي تُظهر عدًّا تنازليًا إلى جانب صورة الرئيس فلاديمير بوتين، فيما اعتُبر عدا تنازليًا مجهولًا يوحي بوقوع أمر خطير.

وربط رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين الصورة المتداولة والأحداث التي تقع في إيران جراء الهجوم الإسرائيلي.

حقيقة صورة بوتين المرفقة بعداد تنازلى لضربة مرتقبة

وبالبحث عن أصل وحقيقة الصورة المنتشرة علي موقع التواصل الاجتماعي، تبين أن  ذلك كان عداد تنازلى لموعد خطاب للرئيس الروسي ألقاه عام 2023.

ويتضمن المنشور صورة لفلاديمير بوتين مرفوقة بعداد يوحي بأن أمرًا ما سيجري بعد 22 ساعة و21 دقيقة و56 ثانية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وجاء في التعليق المرافق على الصورة "بداية عد تنازلي مجهول في القنوات الروسية".

ويأتي ظهور هذه المنشورات، التي حصدت آلاف المشاركات على مواقع التواصل، فيما تتجه الأنظار، وخصوصًا في منطقة الشرق الأوسط، في ظل قلق وارتياب وترقب كبير يعيشه سكان عدد من دول المنطقة خاصة بعد الهجوم الإسرائيلي أمس علي إيران.

والجدير بالذكر، أنه عادة ما تضع شبكة التلفزيون العامة "روسيا 24" عدا تنازليًا قبل الخطابات المهمّة وقبل المؤتمرات الصحفية السنوية.

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إسرائيل الهجوم الإسرائيلي على إيران الضربة الإسرائيلية على إيران إيران فلاديمير بوتين

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