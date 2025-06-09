لافروف يستبعد استجابة واشنطن لاقتراح بوتين بتعليق نشر الصواريخ

رجح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، عدم استجابة واشنطن على اقتراح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتعليق نشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وقال لافروف، في كلمة له خلال منتدى المستقبل - 2050 في سياق حديثه عن الاقتراح الروسي: "لم يستجيبوا بعد، ومن الواضح أنهم لن يستجيبوا لدعوتنا في ظل غياب المعاهدة (التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى) والموافقة على حظرين متوازيين وغير مرتبطين".

معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى

ووُقعت معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة عام 1987، ومنعت هذه المعاهدة نشر منصات الصواريخ والصواريخ الباليستية الأرضية والصواريخ المجنحة التي يتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر.



وفي عام 2019، انسحبت الولايات المتحدة من هذه الاتفاقية، وكانت موسكو مستعدة لعدم إنتاج أو نشر الصواريخ حتى تنشر واشنطن هذه الأنظمة في أي منطقة من العالم.

وفي وقت سابق، صرح الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا تحتفظ بحرية التصرف بشأن نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى، وقد تلجأ إلى استخدامها في حال اضطرت للرد على الإجراءات العدوانية لحلف "الناتو" قرب الحدود الروسية.



من جانبه أشار نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، في مقابلة مع وكالة "تاس" إلى أن المهلة التي حددتها موسكو طوعًا لتعليق نشر هذا النوع من الصواريخ تقترب من نهايتها، مشيرا إلى أن الغرب لم يُقدّر ضبط النفس الذي أبدته روسيا.

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