بوتين يؤكد لنتنياهو إدانة روسيا العدوان الإسرائيلي ضد إيران

قال الكرملين، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إدانة روسيا لتصرفات إسرائيل التي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

روسيا تدين الهجوم الإسرائيلي على إيران



وأضاف الكرملين في بيانه، أن بوتين أكد لنتنياهو استعداد موسكو للوساطة لمنع مزيد من التصعيد.

وفي السياق ذاته أدانت روسيا العدوان الإسرائيلي ضد إيران، بوصفه انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة، وقالت الخارجية إن موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب مواطنين إيرانيين تعرضوا لنيران إسرائيلية.

ويتوقع الحانب الروسي، أن يدرك الغرب، الذي أثار الهستيريا المعادية لإيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نتائج مساره التدميري.

وأكدت الخارجية الروسية، على أن الضربات غير المبررة ضد دولة ذات سيادة ومواطنيها ومدنها المسالمة ومنشآت البنية التحتية للطاقة النووية، غير مقبولة.

ونوه بيان الخارجية بأن "إسرائيل اتخذت خيارا واعيا لصالح المزيد من تصعيد التوترات ورفع مستوى المخاطر". وتنتظر روسيا من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تقييمات متوازنة وموضوعية للأحداث الدائرة حاليا في الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن الهجمات الإسرائيلية تقوض وتؤخر الجهود لحل الوضع مع الطاقة النووية السلمية الإيرانية. وشددت على أن روسيا تنطلق من أن تسوية البرنامج النووي الإيراني لا يمكن أن تتم بالقوة العسكرية، وترى أن المسؤولية عن كافة عواقب الاستفزاز الإسرائيلي ضد إيران، تقع على عاتق القيادة الإسرائيلية.

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