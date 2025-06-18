برقم الجلوس، نتيجة "أبناؤنا في الخارج" بعد اعتمادها من وكيل الأزهر

أتاحت بوابة الأزهر الإلكترونية رابط خاص لنتيجة "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي 2024 -2025 وذلك بعد اعتماد النتيجة من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.

نتيجة "ابناؤنا في الخارج" 2024 -2025

ويمكن لأبنائنا في الخارج الحصول على النتيجة باستخدام رقم الجلوس وذلك من خلال هذا الرابط

واعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء، نتيجة امتحان الدور الأول ‏للشهادتين الابتدائية والإعدادية لـ "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي 2025، ونتيجة البرنامج التأهيلي للطلاب الملحقين على الشهادة الإعدادية، بحضور الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ حميد أبو عريضة، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون الامتحانات.

امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية ‏«أبناؤنا في الخارج»

وتقدم لامتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية ‏«أبناؤنا في الخارج» (747) طالب، نجح منهم (699) طالبًا، وبلغت النسبة المئوية للنجاح (93.57%)، وتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية ‏«أبناؤنا في الخارج» ‏عدد (485) طالبا، نجح منهم (454) طالبًا، وبلغت النسبة المئوية للنجاح (93.61%).‏



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