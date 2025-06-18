الأربعاء 18 يونيو 2025
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أخبار مصر

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الابتدائية والإعدادية لطلاب مصر في الخارج

وكيل الأزهر يعتمد
وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الملحقين على الإعدادية

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء، نتيجة امتحان الدور الأول ‏للشهادتين الابتدائية والإعدادية لـ "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي 2025، ونتيجة البرنامج التأهيلي للطلاب الملحقين على الشهادة الإعدادية، بحضور الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ حميد أبو عريضة، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون الامتحانات. 

امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية ‏«أبناؤنا في الخارج»

وتقدم لامتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية ‏«أبناؤنا في الخارج» ‏عدد (747) طالب، نجح منهم (699) طالبًا، وبلغت النسبة المئوية للنجاح (93.57%)، وتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية ‏«أبناؤنا في الخارج» ‏عدد (485) طالبا، نجح منهم (454) طالبًا، وبلغت النسبة المئوية للنجاح (93.61%).‏

البرنامج التأهيلي للطلاب الملحقين على الشهادة الإعدادية

وتقدم للبرنامج التأهيلي للطلاب الملحقين على الشهادة الإعدادية ‏عدد (668) طالبا وطالبة، نجح منهم (629) طالبا وطالبة، بنسبة نجاح (94.16%).

وقدم وكيل الأزهر التهنئة لكل الطلاب الناجحين، متمنيا لهم مزيد من النجاح والتفوق، مشيدا بجهود قطاع المعاهد الأزهرية مع أبنائنا في الخارج.

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