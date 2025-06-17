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محافظات

إصابة 6 أشخاص عقرتهم كلاب ضالة بالقليوبية

ضبط عده اشخاص عقرهم
ضبط عده اشخاص عقرهم كلب ضال، فيتو

شهد حى عطعوط بمدينة كفر شكر محافظة القليوبية، إصابة 6 أشخاص إثر عقرهم من كلاب ضالة، تم إخطار اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجري نقلهم إلى مستشفى كفر شكر التخصصى للعلاج واتخاذ اللإزم وتم تحويلهم إلى مستشفى حمايات بنها لاستكمال بروتوكول العلاج حفاظًا على حياتهم.

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إصابة 6 أشخاص إثر عقرهم من كلاب ضالة بالقليوبية 

تلقي اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، يفيد فيه بورود بلاغ من النجدة بإصابة 6 أشخاص بحى عطعوط وسط مدينة كفر شكر عقرتهم بعض الكلاب الضالة أثناء سيرهم فى الطريق العام.


وانتقل على الفور ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة 6 أشخاص عقرتهم كلاب ضالة بكفر شكر وهم «أحمد. م. ف» 11 سنة، و«الحسينى. إ. ع» 43 سنة، و«تالين. أ. ذ» 3 سنوات، و«عبدالله. ح. إ» 12 سنة، و«منال. ع. ش» 50 سنة و«يوسف. س. س» 18 سنة وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية اللواء عبدالفتاح القصاص ادارة البحث الجنائي بالقليوبية مستشفي كفر شكر مركز شرطة كفر شكر مدينة كفر شكر

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