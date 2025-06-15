الأحد 15 يونيو 2025
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محافظ القليوبية يتفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة (صور)

محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد لجان الثانوية العامة، فيتو

حَرِص المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، صباح اليوم الأحد، على تفقد عدد من لِجان امتحانات الثانوية العامة مع بداية انطلاقها بمدرستي الرسمية لغات ومصطفى عطايا بمدينة كفر شكر والثانوية بنات والثانوية العسكرية بمدينة بنها، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وتوفير بيئة مُلائمة للطلاب.

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محافظ القليوبية يتفقد عددًا من لِجان امتحانات الثانوية العامة 

رافق محافظ القليوبية، كل من: مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، والعميد أ. ح. حسام الدين عطوة المستشار العسكري للمحافظة، والدكتورة رشا مصطفى مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، والمهندسة صفاء أمين رئيس مركز ومدينة كفر شكر، والمحاسب وليد الشهاوي رئيس مركز ومدينة بنها.


وتابع محافظ القليوبية أداء الطلاب للامتحانات، والتي جرت في أجواء من الهدوء والانضباط داخل اللِجان، وسط تيسير كامل للعمل، كما اطمأن على أداء الطلبة لامتحانات مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، مُطمئنًا أولياء أمور الطلاب بأن الإمتحانات تسير بسهولة ويُسر، مُشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة من خلال تقديم كافة أوجه الدعم ورفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات المعنية.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تجهيز 104 لجان أساسية يؤدي بها 50 ألفًا و213 طالبًا وطالبة الامتحانات هذا العام.

محافظ القليوبية يتفقد لجان الثانوية العامة، صور 
محافظ القليوبية يتفقد لجان الثانوية العامة، فيتو
محافظ القليوبية يتفقد لجان الثانوية العامة، صور 
محافظ القليوبية يتفقد لجان الثانوية العامة، فيتو
محافظ القليوبية يتفقد لجان الثانوية العامة، صور 
محافظ القليوبية يتفقد لجان الثانوية العامة، فيتو
محافظ القليوبية يتفقد لجان الثانوية العامة، صور 
محافظ القليوبية يتفقد لجان الثانوية العامة، فيتو

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