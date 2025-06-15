محافظ القليوبية يتفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة (صور)

حَرِص المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، صباح اليوم الأحد، على تفقد عدد من لِجان امتحانات الثانوية العامة مع بداية انطلاقها بمدرستي الرسمية لغات ومصطفى عطايا بمدينة كفر شكر والثانوية بنات والثانوية العسكرية بمدينة بنها، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وتوفير بيئة مُلائمة للطلاب.

محافظ القليوبية يتفقد عددًا من لِجان امتحانات الثانوية العامة

رافق محافظ القليوبية، كل من: مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، والعميد أ. ح. حسام الدين عطوة المستشار العسكري للمحافظة، والدكتورة رشا مصطفى مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، والمهندسة صفاء أمين رئيس مركز ومدينة كفر شكر، والمحاسب وليد الشهاوي رئيس مركز ومدينة بنها.



وتابع محافظ القليوبية أداء الطلاب للامتحانات، والتي جرت في أجواء من الهدوء والانضباط داخل اللِجان، وسط تيسير كامل للعمل، كما اطمأن على أداء الطلبة لامتحانات مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، مُطمئنًا أولياء أمور الطلاب بأن الإمتحانات تسير بسهولة ويُسر، مُشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة من خلال تقديم كافة أوجه الدعم ورفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات المعنية.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تجهيز 104 لجان أساسية يؤدي بها 50 ألفًا و213 طالبًا وطالبة الامتحانات هذا العام.

محافظ القليوبية يتفقد لجان الثانوية العامة، فيتو

محافظ القليوبية يتفقد لجان الثانوية العامة، فيتو

محافظ القليوبية يتفقد لجان الثانوية العامة، فيتو

محافظ القليوبية يتفقد لجان الثانوية العامة، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.